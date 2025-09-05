Pitru Paksha 2025 Date: 7 या 8 सितंबर, कब से शुरू होगा पितृपक्ष? जान लें श्राद्ध की तारीखें और महत्व

Pitru Paksha 2025 Shradh Dates In Hindi 2025: हिंदू धर्म में पितृपक्ष बहुत बड़ा महत्व है। पितृपक्ष एक विशेष काल होता है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए उन्हें तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म अर्पित करते हैं। यह पितृपक्ष हर साल आती है और 15 दिनों तक चलती है। हर साल पितृपक्ष में लोग जरुरी नियम और अनुष्ठान करते हैं। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025, रविवार से हो रही है। यह दिन भाद्रपद पूर्णिमा शुरू से होगी और इसका समापन 21 सितंबर 2025, रविवार को आश्विन अमावस्या (जिसे महालय अमावस्याभी कहा जाता है) पर होगा। इन 15 दिनों के दौरान हिंदू परिवार अपने पितरों की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म करते हैं और जल तर्पण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस काल में पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और पूर्वज अपनी संतानों से तर्पण ग्रहण करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं।