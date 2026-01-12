घर या मंदिर, कहां पूजा करने से मिलता है सबसे ज्यादा पुण्य? प्रेमानंद जी ने किया साफ!

वैसे तो, भगवान कण-कण में व्याप्त हैं। सच्ची श्रद्धा से घर में भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन तीर्थों और पवित्र स्थानों की ऊर्जा हमारे मन को जल्दी शांत करती है और साधना को गहराई देती है। इसलिए, सांसारिक भागदौड़ से समय निकालकर कभी-कभी पवित्र धामों, नदियों के तट या गौशालाओं में जाकर प्रभु का स्मरण अवश्य करना चाहिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं किसी पदार्थ या वस्तु के नहीं। ऐसे में भाव को ही प्रधान मानकर हर स्थान पर पुण्य कर्म करना चाहिए। रामचरितमानस के सुंदरकांड में बाबा तुलसी ने भी भगवान के पाने वाले प्रियजनों की यही खासियत समझाई है...