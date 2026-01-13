जब गूंजी छोटा भीम और डोरेमोन की आवाज, प्रेमानंद जी ने कही दिल छू लेने वाली बात!

Premanand ji Maharaj Latest Pravachan in Hindi, वृंदावन: भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है। संत नागर ने कहा है कि, जवानी की भक्ति जवान और बुढ़ापे की बूढ़ी होती है। कहते हैं, भक्त प्रहलाद ने समझ विकसित होते ही भक्ति शुरु कर दी थी। उन्हें को 5 वर्ष की आयु में ही भगवान मिल गए थे। जब इस भक्ति के रंग में मनोरंजन जगत के सबसे फेमस कार्टून शामिल हो जाएं, तो नजारा अद्भुत हो जाता है। सोशल मीडिया पर प्रेमानंद जी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डबिंग आर्टिस्ट ने महाराज श्री के सामने छोटा भीम और डोरेमोन (Chhota Bheem Doraemon) के साथ कला दिखाई।