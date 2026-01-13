13 जनवरी 2026,

मंगलवार

धर्म और अध्यात्म

जब गूंजी छोटा भीम और डोरेमोन की आवाज, प्रेमानंद जी ने कही दिल छू लेने वाली बात!

Premanand ji Mahraj Chhota Bheem Doraemon Viral Video: प्रेमानंद जी महाराज का हास्य अंदाज तब देखने को मिला, जब उनके पास छोटा-भीम और डोरेमोन पहुंचे। महाराज जी ने उनसे कहा कि...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Jan 13, 2026

Premanand ji Maharaj Latest Pravachan in Hindi

Premanand ji Maharaj Chhota Bheem Doraemon Video: प्रेमानंद जी ने छोटा-भीम और डोरेमोन से क्या कहा? (छविः एआई)

Premanand ji Maharaj Latest Pravachan in Hindi, वृंदावन: भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है। संत नागर ने कहा है कि, जवानी की भक्ति जवान और बुढ़ापे की बूढ़ी होती है। कहते हैं, भक्त प्रहलाद ने समझ विकसित होते ही भक्ति शुरु कर दी थी। उन्हें को 5 वर्ष की आयु में ही भगवान मिल गए थे। जब इस भक्ति के रंग में मनोरंजन जगत के सबसे फेमस कार्टून शामिल हो जाएं, तो नजारा अद्भुत हो जाता है। सोशल मीडिया पर प्रेमानंद जी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डबिंग आर्टिस्ट ने महाराज श्री के सामने छोटा भीम और डोरेमोन (Chhota Bheem Doraemon) के साथ कला दिखाई।

प्रेमानंद जी से छोटा भीम, डोरेमोन ने क्या कहा? | Chhota Bheem Doraemon with Premanand Ji

वीडियो की शुरुआत में छोटा भीम की आवाज सुनाई देती है। जो महाराज जी से मिलने वृंदावन आता है। भीम सभी बच्चों से एक सुर में राधे-राध कहने को कहता है। फिर, शरारती टीटू अपनी मजेदार शायरी के साथ एंट्री करता है और महाराज जी का आशीर्वाद लेता है। इतना ही नहीं, बच्चों का चहेता 'डोरेमोन' भी अपनी गैजेट वाली जादुई आवाज में राधा-राधा नाम जाप करते हुए नजर आता है। यह नजारा देखकर, भक्तों के साथ महाराज जी भी अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाए।

लिटिल कृष्णा की आवाज सुन महाराज हुए भावुक


लेख में सबसे भावुक क्षण तब आता है, जब आर्टिस्ट लिटिल कृष्णा की आवाज में बात करती है। वह महाराज जी से अपनी आंखें बंद करने को कहती है और बताती है कि कैसे श्री राधा रानी ने उसे महाराज जी से मिलने भेजा है। लिटिल कृष्णा बोलते हैं, "मैया कहती है कि वृंदावन जाना तो माखन-मिस्री खाना, लेकिन मैं तो सिर्फ राधे-राधे कहूंगा।"

छोटा भीम डोरेमेन की आवाज किसकी? | Chhota Bheem Doraemon Voice Artist Name

वीडियो के अंत में खुलासा होता है कि ये सभी आवाजें एक सोनल कौशल ((Voice ArtistSonal Kaushal) की हैं। सोनल इन लोकप्रिय कार्टून शोज के पीछे की आवाज (डबिंग आर्टिस्ट) हैं। उन्होंने महाराज जी को बताया कि वह सालों से इन कार्टून्स को अपनी आवाज दे रही हैं। महाराज जी ने सोनल की प्रतिभा और भक्ति-भाव की सराहना की। वीडियो देखकर समझ आता है कि नई पीढ़ी भी अब प्रेमानंद जी जैसे संतों की वजह से भक्ति, संस्कार और भगवान के नाम में इंटरेस्ट लेने लगी है और अपनी कला के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार भी कर रही है।

Published on:

Published on:

13 Jan 2026 02:19 pm

