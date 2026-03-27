Ram Navmi 2026 Upay: उदय तिथि के अनुसार आज मनाई जा रही है रामनवमी, अपनाएं ये 3 आसान उपाय, भगवान राम होंगे प्रसन्न

राम नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले या लाल रंग के कपड़े पहनें, जिन्हें शुभ माना जाता है। इसके बाद पूजा स्थान को साफ कर गंगाजल छिड़कें।पूजा स्थल पर भगवान राम की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और चंदन, अक्षत, फूल अर्पित करें। धूप-दीप जलाकर मिठाई और फल का भोग लगाएं। यह सरल विधि घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाती है।