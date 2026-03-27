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Ram Navmi 2026 Upay: उदय तिथि के अनुसार आज मनाई जा रही है रामनवमी, अपनाएं ये 3 आसान उपाय, भगवान राम होंगे प्रसन्न

Ram Navmi 2026 Upay: रामनवमी 2026 का पर्व उदय तिथि के अनुसार आज मनाया जा रहा है। आइए जानें कुछ आसान उपाय, जिन्हें अपनाकर आप भगवान राम को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन व घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रख सकते हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 27, 2026

Ram Navami Upay, Lord Ram Puja Vidhi,

Ram Navami Remedies:राम नवमी पर भगवान राम को कैसे प्रसन्न करें|फोटो सोर्स- Freepik

Ram Navmi 2026 Upay: रामनवमी 2026 का पर्व उदय तिथि के अनुसार आज मनाया जा रहा है। यह दिन भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में बेहद पावन माना जाता है। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं, भजन-कीर्तन करते हैं और रामायण का पाठ कर अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। आइए जानें तीन आसान उपाय, जिन्हें अपनाकर आप भगवान राम को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख-समृद्धि ला सकते हैं।

पूजा विधि: दिन की शुरुआत ऐसे करें

राम नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले या लाल रंग के कपड़े पहनें, जिन्हें शुभ माना जाता है। इसके बाद पूजा स्थान को साफ कर गंगाजल छिड़कें।पूजा स्थल पर भगवान राम की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और चंदन, अक्षत, फूल अर्पित करें। धूप-दीप जलाकर मिठाई और फल का भोग लगाएं। यह सरल विधि घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाती है।

उपाय 1: रामचरितमानस का पाठ

इस पावन दिन रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। सुबह स्नान के बाद श्रद्धा से पाठ करने से मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। यह उपाय मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में सहायक है।

उपाय 2: तुलसी माला अर्पित करें

राम नवमी पर तुलसी के पौधे की 108 पत्तियां लें और प्रत्येक पर “श्रीराम” लिखें। फिर इन्हें पिरोकर एक माला बनाएं और भगवान राम को अर्पित करें। मान्यता है कि यह उपाय भगवान को अत्यंत प्रिय है और इससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है।

उपाय 3: दान का महत्व

इस दिन किसी मंदिर में 1.25 किलो चना दाल और गुड़ का दान करें। यह छोटा सा दान जीवन में सुख-समृद्धि और संतोष लाने का माध्यम बनता है। साथ ही यह कर्म व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करता है।

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Ram Navami 2026, Shobhan Yoga, Lucky Zodiac Signs

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Updated on:

27 Mar 2026 11:31 am

Published on:

27 Mar 2026 10:51 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Ram Navmi 2026 Upay: उदय तिथि के अनुसार आज मनाई जा रही है रामनवमी, अपनाएं ये 3 आसान उपाय, भगवान राम होंगे प्रसन्न

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