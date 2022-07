Sawan Ke Pahle Somvar Ki Shubhkamnaye: 'ॐ नमः शिवायः', सावन के पहले सोमवार की इन संदेशों के जरिए दें शुभकामनाएं

सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं (Sawan First Somvar Wishes In Hindi For Whatsapp And Facebook) भक्ति में है शक्ति बंधू,

शक्ति में संसार है,

त्रिलोक में है जिसकी चर्चा उन शिव जी का आज त्यौहार है

सावन के पहले सोमवार की बधाई



शिव अपना काम करेंगे तू अपना काम किये जा

शिव शिव शिव ऊँ: नम: शिवाय

सावन के पहले सोमवार की बधाई



हेसियत मेरी छोटी है

पर मन मेरा शिवाला है

करम तो मैं करता जाऊंगा

क्योकि साथ मेरे डमरूवाला है

ॐ नमः शिवाय



ॐ नमः शिवायः

शिव जी के पवित्र श्रावण महीने के आगमन की आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी और से हार्दिक शुभकामनाये। भगवान भोले नाथ आपकी जिंदगी खुशियों से भर दें। हर हर महादेव।।



Mandir ki Ghanti, Aarti ki Thali,

Nadi ke Kinare Suraj ki Lali,

Zindagi laye Khushi ki Bahar,

Mubarak ho aapko Sawan ka “Somwaar”.



आकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का,

काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का..

सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सूचनाएं सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। patrika.com इनकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें।)