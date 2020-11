आपके सारे दुख दूर करने का अचूक उपाय, जानिए इसके फायदे और कब क्या करें?

दीप प्रज्वलित करने का त्योहार दीपावली जल्द ही आने वाला है, दीपक के उत्सव के कारण ही इसे दीपोत्सव भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीप जलाने का हमसे अत्यधिक खास नाता भी है। हिंदुओं में या यूं कहे सनातन धर्म में दीपक को अत्यंत पवित्र माना गया है, वहीं इसकी अत्यधिक महिमा के चलते ही पूजा-पाठ, शुभ कार्य, उत्सव या किसी भी त्यौहार पर दीपक जरूर जलाया जाता है। इन सभी की शुरुआत दीप जलाने से ही की जाती है।

पंडित सुनील शर्मा के अनुसार शास्त्रों में दीपक जलाने के एक नहीं बल्कि बहुत से फायदे बताए गए हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार अग्नि पृथ्वी पर सूर्य का बदला हुआ रूप है। ऐसा माना जाता है कि अग्निदेव को साक्षी मानकर उनकी मौजूदगी में किए गए कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है।

माना जाता है प्रकाश से केवल मन के सभी प्रकार के विकार ही दूर नहीं होते, बल्कि जीवन के कष्ट भी समाप्त होते हैं। अगर आप सुबह-शाम दीपक जलाते हैं तो इससे आपको कई प्रकार के लाभ मिलते है। ऐसे में आज हम आपको दीपक जलाने के नियम, फायदे और कुछ उपायों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।

पूर्णिमा पर दीपदान..

: अग्नि पुराण के अनुसार यदि कोई मनुष्य या ब्राह्मण घर में 1 वर्ष तक दीप दान करता है तो उसको अपने जीवन में वह सब कुछ मिलता है, जिसका या तो वह अभिलाषी है या जिसका वह अधिकारी है ।

: चार्तुमास, पूरे अधिकमास, अधिकमास की पूर्णिमा के दिन मंदिर या पवित्र नदियों के किनारे दीपदान करने वाले मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।

: मान्यता अनुसार दीपदान करते वक्त भगवान स्वयं उपस्थित रहते हैं, इस वजह से अगर उस दौरान आप अपने मन की कोई भी मुराद मांगते हैं तो वह पूरी जरूर होती हैं।

दीपक जलाने के फायदे...

: यदि आप रोजाना सुबह-शाम दीपक जलाते हैं तो दीप की ज्योति से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि, आयु, सुखमय जीवन में वृद्धि होती है।

: गाय के घी का दीपक जलाने से वातावरण में मौजूद सभी रोगाणु नष्ट हो जाते हैं।

: दीपक जलाने से हमें अपने जीवन में हमेशा ऊंचा उठने की प्रेरणा मिलती है। जीवन का अंधकार दूर हो जाता है।