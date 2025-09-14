Surya Arghya Niyam: 99% लोग नहीं जानते सूर्य को जल चढ़ाने का तरीका, जानिए सूर्य अर्घ्य देने की शास्त्रीय विधि

Surya Arghya Niyam: हिंदू धर्म में सूर्य देव को जल अर्पित करना बेहद शुभ और लाभकारी माना गया है। शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार, सुबह की शुरुआत सूर्य देव को अर्घ्य देकर की जाए तो जीवन में सुख-समृद्धि आती है और पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ बीतता है। ऐसा भी माना जाता है कि रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित किया जाए तो विशेष फल की प्राप्ति होती है।हालांकि, बहुत से लोग सूर्य उपासना तो करते हैं, लेकिन उन्हें इसका सही तरीका नहीं पता होता। ऐसे में आइए जानते हैं कि सूर्य को जल अर्पित करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि सूर्य देव प्रसन्न हों और जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ सके।