आपकी लाड़ली की शादी में आ रही है परेशानी, तो ये आसान उपाय घर बैठे लाएगा रिश्ता

शादी सभ्य समाज की एक खास परंपरा है, ऐसे में हर कोई अपने बच्चों के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहता है। लेकिन कई बार अच्छे रिश्ते आने के बावजूद या तो किसी कुंडली दोष के कारण या अन्य कारणों के चलते या तो रिश्ते बनने से पहले ही टूट जाते हैं या बात काफी आगे बढ़ने के बावजूद अचानक मनाही हो जाती है। इसके अलावा कई बार तो रिश्ते ही नहीं आते, जिसके कारण बच्चों के माता पिता परेशान हो जाते हैं। कुल मिलाकर शादी में अड़चने व परेशानी बनी ही रहती है।

लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को तब होती है, जब उनकी लाड़ली के लिए आने वाले रिश्ते या तो कुछ समय बाद नकार दें, या रिश्ते ही न आएं। जानकारों की मानें तो वर्तमान सामाजिक परिवेश में जब भी किसी घर में बेटी का जन्म होता है, तभी से उसके माता-पिता उसके विवाह के विषय को लेकर चिंतित होने लगते हैं। ऐसे में समय रहते बेटी की शादी करना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता हैं।

बेटी सुयोग्य होने के बावजूद उसके लिए रिश्तों का न आना या फिर भी उसकी शादी में अन्य प्रकार की बांधा आना काफी तकलीफदेह होता है। इसका एक मुख्य कारण उसकी कुंडली में कोई ग्रह दोष होना भी हो सकता है। ऐसे में पंडित सुनील शर्मा के अनुसार जिस किसी परिवार में भी ऐसी परेशानी आती है, वे कुछ खास उपाय अपनाकर अपनी इन समस्याओं का निवारण कर सकते है। पंडित शर्मा के अनुसार इन तमाम बाधाओं को झट से दूर करने के कुछ आसान उपाय इस तरह हैं...

कारण और उपाय Reason behind wedding problem and its remedy...

: कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छा न हो तो विवाह में बाधा आती है। इसलिए सबसे पहले बृहस्पति को मजबूत करें। बृहस्पति को अनुकूल करने के लिए केले का दान करें, सर्वोत्तम होगा। अगर बृहस्पति के कारण विवाह ही न हो पा रहा हो तो विद्या का दान करें।

: अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो वह अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर रोजाना स्नान करें। माना जाता है कि ऐसा करने से उपाय से विवाह के योग बनने लगेंगे।

: विवाह नहीं होने पर तीन गुरुवार तक लगातार शाम को पांच तरह की मीठे व्यंजन, हरी इलायची की जोड़ी के साथ केले के पेड़ को जल चढ़ाना चाहिए और शुद्ध घी का दीया भी जलाना चाहिए। मान्यता के अनुसार इससे जल्दी शादी के योग बन जाते है।

: लड़की की शादी में देरी होने पर लड़की को गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए और इस दिन केले नहीं खाने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से शादी का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।