Vishwakarma Puja: विश्वकर्मा पूजा पर इन मंत्रों का करें जाप, ऐसे करें आरती, कार्य में मिल सकती है सफलता

सकल सृष्टि के करता, रक्षक स्तुति धर्मा ॥

जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा ।

आदि सृष्टि मे विधि को, श्रुति उपदेश दिया ।

जीव मात्र का जग में, ज्ञान विकास किया ॥

जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा ।

ऋषि अंगीरा तप से, शांति नहीं पाई ।

ध्यान किया जब प्रभु का, सकल सिद्धि आई ॥

जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा ।

रोग ग्रस्त राजा ने, जब आश्रय लीना ।

संकट मोचन बनकर, दूर दुःखा कीना ॥

जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा ।

जब रथकार दंपति, तुम्हारी टेर करी ।

सुनकर दीन प्रार्थना, विपत सगरी हरी ॥

जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा ।

एकानन चतुरानन, पंचानन राजे।

त्रिभुज चतुर्भुज दशभुज, सकल रूप साजे ॥

जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा ।

ध्यान धरे तब पद का, सकल सिद्धि आवे ।

मन द्विविधा मिट जावे, अटल शक्ति पावे ॥

जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा ।

श्री विश्वकर्मा की आरती, जो कोई गावे ।

भजत गजानांद स्वामी, सुख संपति पावे ॥

जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा ।

सकल सृष्टि के करता, रक्षक स्तुति धर्मा ॥