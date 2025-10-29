Lord Brihaspati: अगर आप चाहते हैं जीवन में सुख-शांति, तो गुरूवार के दिन इस विधि से करें भगवान बृहस्पति की पूजा

Lord Brihaspati: हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। मान्यता है कि सच्चे मन से उनकी पूजा करने से ज्ञान, धन, वैभव और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। यदि आप भी जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति और सुख-शांति चाहते हैं, तो गुरुवार को इस आसान एवं प्रभावी विधि से भगवान बृहस्पति की आराधना करें। यह विधि न केवल सरल है, बल्कि नियमित करने पर चमत्कारिक परिणाम देती है। आइए जानते हैं, कैसे करें पूजा…