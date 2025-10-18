Dhanteras 2025: धनतेरस की शाम दीपों से करें सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत, जानें दीप जलाने की सही दिशा और स्थान

Dhanteras 2025: कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, यानी आज 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का पावन दिन है, जिससे दीपोत्सव की शुरुआत होती है। यह दिन न केवल धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता को आमंत्रित करने का भी अवसर है। ऐसे में घर में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि दीपक की रोशनी से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है।तो आइए जानते हैं घर के ऐसे 13 स्थानों के बारे में, जहां दीपक जलाना विशेष रूप से शुभ और फलदायी माना गया है।