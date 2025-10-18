Dhanteras 2025: धनतेरस की शाम दीपों से करें सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत, जानें दीप जलाने की सही दिशा और स्थान

Diya placement for positive energy|फोटो सोर्स – Freepik
Dhanteras 2025: कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, यानी आज 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का पावन दिन है, जिससे दीपोत्सव की शुरुआत होती है। यह दिन न केवल धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता को आमंत्रित करने का भी अवसर है। ऐसे में घर में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि दीपक की रोशनी से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है।तो आइए जानते हैं घर के ऐसे 13 स्थानों के बारे में, जहां दीपक जलाना विशेष रूप से शुभ और फलदायी माना गया है।
धनतेरस पर दीपक जलाने की परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और सांकेतिक महत्व भी अत्यधिक है। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी के साथ-साथ भगवान धन्वंतरि और यमराज की पूजा विशेष फलदायी होती है। प्रदोष काल में दीप जलाकर देवी-देवताओं का आवाहन किया जाता है और रात को यमराज के नाम से विशेष दीपक जलाया जाता है जिसे यमदीप कहा जाता है।
