Diwali Expensive Sweets: 1 किलो मिठाई, कीमत 1 लाख रुपये! राजस्थान की मिठाई जिसने कर दिया सबको हैरान

Diwali Expensive Sweets: दीपावली का त्योहार आते ही बाजारों में मिठाइयों की बहार छा जाती है, लेकिन इस बार मिठास के इस जश्न में एक खास मिठाई ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।राजस्थान की राजधानी जयपुर से आई यह शाही मिठाई ‘स्वर्ण प्रसादम (Swarn Prasadam)’ न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इसकी कीमत भी चौंकाने वाली है।इस मिठाई की कीमत ₹1.11 लाख रुपये प्रति किलो है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है।फिलहाल इसे देश की सबसे महंगी मिठाई माना जा रहा है।