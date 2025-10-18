Patrika LogoSwitch to English

Diwali Expensive Sweets: 1 किलो मिठाई, कीमत 1 लाख रुपये! राजस्थान की मिठाई जिसने कर दिया सबको हैरान

Diwali Expensive Sweets: राजस्थान की राजधानी जयपुर से आई यह शाही मिठाई ‘स्वर्ण प्रसादम (Swarn Prasadam)’ न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इसकी कीमत भी चौंकाने वाली है।इस मिठाई की कीमत ₹1.11 लाख रुपये प्रति किलो है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 18, 2025

Diwali expensive sweets price, Most Expensive Sweet,Swarna Prasadam

Gold Mithai Price|फोटो सोर्स – Patrika.com

Diwali Expensive Sweets: दीपावली का त्योहार आते ही बाजारों में मिठाइयों की बहार छा जाती है, लेकिन इस बार मिठास के इस जश्न में एक खास मिठाई ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।राजस्थान की राजधानी जयपुर से आई यह शाही मिठाई ‘स्वर्ण प्रसादम (Swarn Prasadam)’ न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इसकी कीमत भी चौंकाने वाली है।इस मिठाई की कीमत ₹1.11 लाख रुपये प्रति किलो है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है।फिलहाल इसे देश की सबसे महंगी मिठाई माना जा रहा है।

दिवाली जैसे त्योहार पर जहां लोग अपने घरों में पारंपरिक पकवान बनाते हैं, वहीं इस अनोखी मिठाई ने रिवाजों और परंपराओं में लग्जरी का तड़का लगा दिया है।क्या है इस मिठाई की खासियत? क्यों है इसकी कीमत इतनी ज्यादा? आइए जानते हैं आगे…

स्वाद, सेहत और शाही ठाठ का अनोखा संगम

आपको बता दें कि इस मिठाई को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और शाही वैभव का अनुभव देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।‘स्वर्ण प्रसादम’ नाम की यह मिठाई ₹1.11 लाख रुपये प्रति किलो की कीमत पर बिक रही है, यानी एक पीस की कीमत लगभग ₹3,000 है।

इसमें खास तौर पर शामिल किए गए हैं

चिलगोजा, प्रीमियम क्वालिटी केसर और सबसे महत्वपूर्ण शुद्ध स्वर्ण भस्म (Pure Gold Ash) ये सभी तत्व मिलकर इसे न सिर्फ स्वादिष्ट, बल्कि बहुत ही विशिष्ट और हेल्दी विकल्प बना देते हैं।स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल और ज्वेलरी बॉक्स जैसी शानदार पैकेजिंग स्वर्ण भस्म को आयुर्वेद में एक प्रभावशाली इम्युनिटी बूस्टर माना गया है। यही कारण है कि यह मिठाई स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी पूरा ख्याल रखती है।

मिठाई के डिब्बे ,ज्वेलरी बॉक्स जैसे प्रीमियम पैकेज


मिठाई के ऊपर की सुनहरी ग्लेजिंग इसे ऐसा लुक देती है मानो आप किसी कीमती ज्वेलरी पीस को देख रहे हों।सिर्फ स्वाद और सामग्री ही नहीं, इसकी पैकेजिंग भी बेहद लग्जरी है। इसे सामान्य मिठाई के डिब्बे में नहीं, बल्कि ज्वेलरी बॉक्स जैसे प्रीमियम पैकेज में पेश किया जाता है, जो इसकी शाही अपील को और भी खास बना देता है।

Updated on:

18 Oct 2025 12:07 pm

Published on:

18 Oct 2025 11:55 am

Hindi News / Lifestyle News / Diwali Expensive Sweets: 1 किलो मिठाई, कीमत 1 लाख रुपये! राजस्थान की मिठाई जिसने कर दिया सबको हैरान

