Garuda Purana : गरुड़ पुराण के अनुसार किन लोगों को अंतिम संस्कार में नहीं जाना चाहिए?

Who should not attend funeral as per Garuda Purana : गरुड़ पुराण के मुताबिक कुछ लोगों को अंतिम संस्कार या श्मशान घाट जाने से बचना चाहिए। सबसे पहले, गर्भवती महिलाएं, क्योंकि वहां का शोक, तनाव और निगेटिव माहौल उनके मन और गर्भ में पल रहे बच्चे पर असर डाल सकता है। छोटे बच्चों को भी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि श्मशान का दृश्य, जलती चिता, और लोगों का रोना-धोना उनके मन में डर या मानसिक असंतुलन पैदा कर सकता है।