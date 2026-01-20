20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Garuda Purana : गरुड़ पुराण के अनुसार किन लोगों को अंतिम संस्कार में नहीं जाना चाहिए?

Garuda Purana funeral rules : गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बीमार और सूतक में रहने वालों को अंतिम संस्कार में क्यों नहीं जाना चाहिए? जानिए पूरी मान्यता।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 20, 2026

Garuda Purana funeral rules

Garuda Purana funeral rules : गरुड़ पुराण अंतिम संस्कार नियम

Who should not attend funeral as per Garuda Purana : गरुड़ पुराण के मुताबिक कुछ लोगों को अंतिम संस्कार या श्मशान घाट जाने से बचना चाहिए। सबसे पहले, गर्भवती महिलाएं, क्योंकि वहां का शोक, तनाव और निगेटिव माहौल उनके मन और गर्भ में पल रहे बच्चे पर असर डाल सकता है। छोटे बच्चों को भी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि श्मशान का दृश्य, जलती चिता, और लोगों का रोना-धोना उनके मन में डर या मानसिक असंतुलन पैदा कर सकता है।

बीमार या बहुत कमजोर लोगों को भी श्मशान नहीं जाना चाहिए। वहां का भावनात्मक दबाव और तनाव उनकी सेहत और बिगाड़ देता है। अगर किसी के घर में सूतक चल रहा हो, तो भी उसे दूर रहना चाहिए मान्यता है कि सूतक के दौरान ऐसे धार्मिक कामों से दूर रहना जरूरी है।

और हां, जो लोग बहुत ज्यादा दुखी या भावुक हैं, उन्हें भी अंतिम संस्कार में जाने से बचना चाहिए। कहते हैं, वहां पर जरूरत से ज्यादा रोना-बिलखना आत्मा की शांति में रुकावट डालता है।

गर्भवती महिलाएं

गरुड़ पुराण के अनुसार, गर्भवती महिलाओं को श्मशान घाट या अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति नहीं है। अंतिम संस्कार का माहौल दुख और तनाव से भरा होता है, जो गर्भवती महिला के मन पर बुरा असर डाल सकता है। श्मशान घाट पर नकारात्मक ऊर्जाएं भी सक्रिय रहती हैं, जो अजन्मे बच्चे पर असर डाल सकती हैं।

छोटे बच्चे

छोटे बच्चों को भी श्मशान घाट या अंतिम संस्कार में जाने से मना किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार, श्मशान घाट, जलती हुई चिताओं और लोगों के रोने-धोने का दृश्य छोटे बच्चों में डर या चिंता पैदा कर सकता है। इसलिए, बच्चों को अंतिम संस्कार में ले जाना अनुचित माना जाता है।

बीमार लोग

बीमार और कमजोर दिल वाले लोगों को भी श्मशान घाट जाने या अंतिम संस्कार में शामिल होने से बचना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार, यह माहौल पहले से बीमार लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। दुख और तनाव उनकी हालत को और खराब कर सकते हैं।

जिनके घर में मातम हो

गरुड़ पुराण के अनुसार, अगर किसी के घर में हाल ही में किसी की मृत्यु हुई है और मातम चल रहा है, तो दूसरे अंतिम संस्कार में शामिल होना वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शोक की अवधि के दौरान, धार्मिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए।

जो बहुत दुखी या भावुक हों

गरुड़ पुराण के अनुसार, अंतिम संस्कार आत्मा की शांति से जुड़ा होता है। इस समय मन का शांत और स्थिर रहना ज़रूरी है। इसलिए, ज़्यादा रोना आत्मा की शांति में बाधा डाल सकता है, इसलिए ऐसा करने वालों को इस रीति-रिवाज से दूर रहने की सलाह दी जाती है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Aaj Ka Rashifal: बुधवार का राशिफल: गणेश जी कृपा से चमकेगा भाग्य, 10 राशियों पर धनवर्षा के योग
राशिफल
Aaj Ka Rashifal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Jan 2026 06:53 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Garuda Purana : गरुड़ पुराण के अनुसार किन लोगों को अंतिम संस्कार में नहीं जाना चाहिए?

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026: कौन-से रंग पहनें, क्या भोग लगाएं, जानिए पूरी पूजा विधि

Basant Panchami Puja Muhurat 2026
धर्म और अध्यात्म

Aaj Ka Panchang 21 January 2026: आज का पंचांग : तृतीया तिथि, राजयोग और गौरी तृतीया व्रत का शुभ संयोग

Aaj Ka Panchang 21 January 2026
धर्म/ज्योतिष

Braj Holi 2026 Dates: ब्रज की होली का पूरा कैलेंडर: लड्डू से लठ्ठमार होली तक, यहां जानें हर तारीख

Braj Holi 2026 Dates
त्योहार

Gupt Navratri Day 3 : गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन: मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा से दूर होंगे सारे कष्ट, जानें शुभ मुहूर्त

Gupt Navratri Day 3
धर्म/ज्योतिष

एक गलती और 7 जन्मों तक नहीं मिलेगा वही पति!: प्रेमानंद जी महाराज

premanand ji mahraj in hindi
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.