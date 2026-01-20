20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Aaj Ka Rashifal: बुधवार का राशिफल: गणेश जी कृपा से चमकेगा भाग्य, 10 राशियों पर धनवर्षा के योग

राशिफल 21 जनवरी 2026 बुधवार का दिन भगवान गणेश जी की कृपा से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह , कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि वालों को आर्थिक धन लाभ, व्यापार में लाभ और अच्छी कमाई के योग बन रहे हैं। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानिए आज का राशिफल।

भारत

Manoj Vashisth

Jan 20, 2026

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

आपको आज संतान के संबंध में कोई चिंता परेशानी हो सकती है। आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। लेकिन आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना होगा। आपको आज कूटनीति का भी फायदा मिलेगा। आज की शाम आप परिजनों के साथ आनंदपूर्वक समय व्यतीत करेंगे। छात्रों को अपनी परीक्षा की तैयारी और तेजी से करनी होगी। आज आपके पिता पारिवारिक कारोबार में सहायता कर सकते हैं। जोखिम लेने से आपको आज बचना चाहिए।

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। आपको आज संतान संबंधी किसी चिंता परेशानी से राहत मिलेगी। राजनीति के क्षेत्र में आज आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। सामाजिक कार्यो मे भी आपको आज सम्मान मिलेगा। पारिवारिक व्यवसाय में आपको अपने पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति आज बेहतर होगी। रचनात्मक सोच का फायदा मिलेगा।

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

मिथुन राशि के लोग के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा। आपको आज अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए, चोरी होने या खोने का भय बना रहेगा। आप आज अपने परिजनों के साथ किसी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को आज व्यापार में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। व्यस्त दिनचर्या के बीच आप अपनी लव लाइफ के लिए समय जरूर निकाल पाएंगे।

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। सितारे बताते हैं कि आज आपको कार्यक्षेत्र में शुभ समाचार मिलने की संभावना है। व्यापार के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, आपको कोई अच्छी डील मिलगी। आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम मिलने से मन आनंदित होगा। संतान की ओर से खुशी पाएंगेो। बच्चों से संबंधित कोई काम आपका पूरा होगा। राजकीय मान, पद और प्रतिष्ठा में आज वृद्धि होने का संयोग बनेगा।

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

आपकी राशि में शुक्र विराजमान हैं ऐसे में आज आपकी वाणी की सौम्यता सम्मान दिलाएगी। विरोधी और शत्रु आज अधिक सक्रिय रहेंगे इसलिए आपको इनसे सतर्क रहना होगा। वैवाहिक जीवन मे आपसी तालमेल बना रहेगा। लव लाइफ के मामले में भी आज का दिन अनुकूल रहेगा। आपको आज कोई गिफ्ट मिलने का भी योग बना हुआ है। पारिवारिक जीवन आपके आपके आनंद रहेगा।।

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

कन्या राशि के लिए आज का दिन ग्रहों गोचर के प्रभाव से मिलाजुला रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में चल रहे प्रयासों से आज आपको अल्पकालीन सफलता मिलेगी। आपके घर में आज कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, जिसमें खर्च भी होगा लेकिन इससे आपका प्रभाव और सम्मान बढेगा। माता का भी आज आपको स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। आपके सितारे बता रहे है कि कन्या राशि के छात्र आज शिक्षा के प्रति गंभीर रहेंगे और इसका इनको शुभ परिणाम प्राप्त होगा।

तुला आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

तुला राशि के लिए आज का दिन कमाई के लिहाज से अच्छा, कुछ नए संपर्क बनेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा। आज आपके परिवार में किसी पार्टी का आयोजन हो सकता है। परिवार के लोगों की खुशियां बढ़ेंगी। लेन देन की कोई समस्या कई दिनों से चल रही है तो आज उसका समाधान हो सकता है और आपको आज अचानक धन लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी, जिससे आप आनंदित अनुभव करेंगे।

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

आपको आज आर्थिक लाभ मिलेगा। लेकिन सेहत के मामले मे भी आपको आज अपना ध्यान रखना होगा। परिवार में संतुलन बनाए रखने से आपको सकारात्मक बल मिलेगा और सुखद समय व्यतीत होगा। शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने के प्रबल योग हैं। कार्यक्षेत्र में आपके शत्रु परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे चाहकर भी आपका अहित नहीं कर पाएंगे।

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

धनु राशि के लिए आज का दिन लाभदायक होगा। आपको आज आर्थिक लाभ मिलेगा। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। ससुराल पक्ष से भी धन प्राप्ति के योग हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो आज आपको लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन ध्यान रहे किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। आपको आज सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभूति होगी। कार्यक्षेत्र में किसी महिला मित्र से सहयोग से लाभ मिलने का योग बना है।

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

मकर राशि के लिए आज का दिन लाभदायक होगा। आज आपको पारिवारिक और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे। कारोबारी जातकों के लिए आज लाभ के नए अवसर सामने आ सकते हैं। पारिवारिक बिजनेस में सफलता आज आपके हाथ लगेगी आपको आज जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपको आज अपेक्षित लाभ मिल सकता है। आज शाम आप प्रेमी के साथ कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं। आपके लिए सलाह है कि आप आज किसी दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखें।

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

आपको आज कार्यक्षेत्र में सजग होकर काम करना होगा। परिश्रम के बाद ही आज सफलता मिलने का योग बना है। आपके सितारे बताते है कि आज आपको किसी कारण से छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। सेहत के मामले में आज का दिन नरम रहेगा, आपको आज बाहरी खानपान से परहेज रखना होगा। आपको आज लव लाइफ में प्रेमी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। लोहे से संबंधित काम करने वाले जातकों की आज अच्छी कमाई होगी। आपको आज किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से लाभ मिलेगा।

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

मीन राशि के लोगों के लिए आज दिन मिलाजुला रहेगा। किसी गलत निर्णय से नुकसान हो सकता है, इसलिए आज सोच विचार कर ही आपको कोई भी फैसला लेना चाहिए। आर्थिक मामलों में आज आपको अपने खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी सगे संबंधी की आपको आज मदद करनी होगी सेहत का भी आज आपको ध्यान रखना होगा। छात्रों की रुचि पढ़ाई में बनी रहेगीा। कुछ अनचाहे खर्च भी आपको आज करने होंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

