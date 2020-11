Dhanteras 2020 Date: धनतेरस या धनत्रयोदशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसका महत्व...

पांच दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। दिवाली से यह पर्व दो दिन पहले मनाया जाता है। हिन्दू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। इस दिन सनातनधर्मावलंबी सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन आदि की खरीदारी कर पूजा करते है। हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हर साल धनतेरस या धनत्रयोदशी मनाई जाती है। इस वर्ष यानि 2020 में धनतेरस यानि धनत्रयोदशी 13 नवंबर दिन शुक्रवार को है।

वहीं दीपावली पर्व का मुख्य त्योहार दिवाली इस पर्व के तीसरे दिन कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। वहीं धनतेरस या धनत्रयोदशी के दिन देवों के वैद्य भगवान धन्वंतरी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन लोग शुभता के लिए सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन आदि की खरीदारी भी करते है।

धनतेरस 2020 पूजा मुहूर्त

इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर दिन गुरुवार की रात 09 बजकर 30 मिनट पर होगा, जो 13 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 06 बजकर 01 मिनट तक रहेगा। ऐसे में धनतेरस 13 नवंबर को है, वहीं इस बार धनतेरस की पूजा के लिए 27 मिनट का शुभ मुहूर्त है।