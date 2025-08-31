Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म

Radha Ji Ki Aarti: ‘आरती श्री वृषभानु लली की…’ ऐसे करें राधा रानी की आरती, मिलेगी सुख समृद्धि

Radha Ji Ki Aarti: राधा अष्टमी पर करें श्री राधा रानी की पूजा और आरती। जानें राधा अष्टमी की महिमा, पूजन विधि और आरती का महत्व। भक्ति से जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

भारत

Dimple Yadav

Aug 31, 2025

Radha Ji Ki Aarti
Radha Ji Ki Aarti (photo- freepik)

Radha Ji Ki Aarti: आज देश भर में राधा अष्टमी मनाई जा रही है। यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इसी दिन व्रजधाम बरसाना में श्री राधा रानी का प्राकट्य हुई थी। राधा जी को प्रेम, भक्ति और करुणा का साक्षात स्वरूप माना जाता है। जिस प्रकार जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, उसी प्रकार राधा अष्टमी को राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है।

इस दिन भक्तगण व्रत, पूजन और भजन-कीर्तन करते हैं। राधा जी को भक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से राधा रानी की पूजा करता है, उसके जीवन से समस्त दुख दूर हो जाते हैं और उसे श्रीकृष्ण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं इसकी पुजा विधि और कैसे करें श्री राधा रानी की आरती

ये भी पढ़ें

Vishwakarma Puja 2025: आदिरूप नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं पितामह…विश्वकर्मा जयंती पर इस स्तोत्र के पाठ से मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद
धर्म-कर्म
विश्वकर्मा पूजा 2025

राधा अष्टमी पर पूजा-विधि (Radha Ashtami puja vidhi)

सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजन स्थान पर राधा-कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। राधा रानी को लाल या गुलाबी वस्त्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। फूल, धूप, दीप और मिष्ठान्न अर्पित करने के बाद श्री राधा रानी की आरती अवश्य करें।

श्री राधा रानी की आरती (Radha Ji Ki Aarti Lyrics in Hindi)

Radha Ji Ki Aarti (photo- patrika)

श्री राधा रानी की आरती का महत्व (Importance of Radha Rani Aarti)

आरती गाने से वातावरण पवित्र होता है और मन में भक्ति का भाव जागृत होता है। मान्यता है कि राधा जी की आरती करने से प्रेम, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह आरती जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं।आज राधा अष्टमी पर आरती करने का विशेष महत्व है। इस अवसर पर आरती गाते समय मन को एकाग्र कर "जय राधे, जय राधे" का स्मरण करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं।

ये भी पढ़ें

Radha Ashtami 2024: अब घर बैठे देख सकते हैं बरसाना की ‘राधाष्टमी’, प्रशासन कर रहा यह व्यवस्था 
मथुरा
radha ashtami 2024

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

religion

Published on:

31 Aug 2025 01:29 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion News / Radha Ji Ki Aarti: ‘आरती श्री वृषभानु लली की…’ ऐसे करें राधा रानी की आरती, मिलेगी सुख समृद्धि

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.