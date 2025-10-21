Powerful Krishna Mantra: कर्म, भक्ति और ज्ञान से भरपूर श्रीकृष्ण के ये 3 गुप्त मंत्र बदल सकते हैं आपकी किस्मत, जानिए सही जाप विधि

Krishna mantra for success|फोटो सोर्स – Freepik
Powerful Krishna Mantra: श्रीकृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देने वाले दिव्य गुरु हैं। उनके मंत्रों में न सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, बल्कि वे मन, कर्म और आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति भी रखते हैं। अगर इनका जाप सही विधि से किया जाए, तो किस्मत का रुख भी आपके पक्ष में मुड़ सकता है। आइए जानें ये चमत्कारी कृष्ण मंत्र और उनका प्रभावशाली जाप विधि।
जीवन में जब भी किसी अदृश्य संकट की आशंका हो, तो इस मंत्र का जाप कवच की तरह कार्य करता है। इस मंत्र के प्रभाव को पाने के लिए आवश्यक है कि आप पूरी पवित्रता के साथ इसका उच्चारण करें। प्रातः काल और संध्या के समय स्नान कर, कुश या ऊन के आसन पर बैठकर 108 बार इस मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना गया है।
जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब संकट अचानक सामने आ खड़ा होता है। ऐसे समय में घबराने की बजाय यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का स्मरण किया जाए, तो वह संकट टल सकता है। यह मंत्र संकट की घड़ी में तुरंत आश्रय प्रदान करता है और मानसिक स्थिरता भी देता है।
इस मंत्र का विशेष गुण यह है कि इसे किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। चाहे आप चल रहे हों, विश्राम कर रहे हों, कार्य में व्यस्त हों या अकेले बैठे हों कहीं भी, किसी भी क्षण इसका जाप किया जा सकता है।
यह मंत्र आत्मा को श्रीकृष्ण से जोड़ता है और साधक को सांसारिक मोह-माया से ऊपर उठाकर मोक्ष की दिशा में ले जाता है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग