Powerful Krishna Mantra: कर्म, भक्ति और ज्ञान से भरपूर श्रीकृष्ण के ये 3 गुप्त मंत्र बदल सकते हैं आपकी किस्मत, जानिए सही जाप विधि

Powerful Krishna Mantra: श्रीकृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देने वाले दिव्य गुरु हैं।नका जाप सही विधि से किया जाए, तो किस्मत का रुख भी आपके पक्ष में मुड़ सकता है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 21, 2025

3 Krishna Mantra, कृष्ण, कृष्ण मंत्र, ॐ श्री कृष्णाय शरणं मम, Lord Krishna Mantra In Hindi

Krishna mantra for success|फोटो सोर्स – Freepik

Powerful Krishna Mantra: श्रीकृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देने वाले दिव्य गुरु हैं। उनके मंत्रों में न सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, बल्कि वे मन, कर्म और आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति भी रखते हैं। अगर इनका जाप सही विधि से किया जाए, तो किस्मत का रुख भी आपके पक्ष में मुड़ सकता है। आइए जानें ये चमत्कारी कृष्ण मंत्र और उनका प्रभावशाली जाप विधि।

1 'ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने ।। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।।'

जीवन में जब भी किसी अदृश्य संकट की आशंका हो, तो इस मंत्र का जाप कवच की तरह कार्य करता है। इस मंत्र के प्रभाव को पाने के लिए आवश्यक है कि आप पूरी पवित्रता के साथ इसका उच्चारण करें। प्रातः काल और संध्या के समय स्नान कर, कुश या ऊन के आसन पर बैठकर 108 बार इस मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना गया है।

2 'ॐ नमः भगवते वासुदेवाय कृष्णाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।'

जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब संकट अचानक सामने आ खड़ा होता है। ऐसे समय में घबराने की बजाय यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का स्मरण किया जाए, तो वह संकट टल सकता है। यह मंत्र संकट की घड़ी में तुरंत आश्रय प्रदान करता है और मानसिक स्थिरता भी देता है।

3 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण-कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम-राम हरे हरे।'

इस मंत्र का विशेष गुण यह है कि इसे किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। चाहे आप चल रहे हों, विश्राम कर रहे हों, कार्य में व्यस्त हों या अकेले बैठे हों कहीं भी, किसी भी क्षण इसका जाप किया जा सकता है।
यह मंत्र आत्मा को श्रीकृष्ण से जोड़ता है और साधक को सांसारिक मोह-माया से ऊपर उठाकर मोक्ष की दिशा में ले जाता है।

Kali Mata Aarti: काली पूजा से जुड़े शुभ मंत्र और आरती, दिवाली में करें विशेष उपाय
धर्म और अध्यात्म
Maa Kali Mantra, Kali Mantra, Three Akshari Kali Mantra, kali mata aarti,

Updated on:

21 Oct 2025 11:23 am

Published on:

21 Oct 2025 10:50 am

Lakshmi Puja : मां लक्ष्मी के स्वागत में घर-द्वार सजकर तैयार, आज होगी विशेष पूजा

दीपोत्सव: बाजार में बताशा, लाई, सिंघाड़ा सहित माता की प्रतिमा, फोटो की बिक्री तेज
बालोद

धनतेरस आज : बाजार सजकर तैयार, दुकानों में रही भीड़

धनतेरस के साथ शनिवार से पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। शुभ मुहूर्त में घरों में 13 दीये जलाकर उत्सव की शुरुआत करेंगे। पर्व को लेकर लोगों में उत्साह भी है। इस बार धनतेरस खास माना जा रहा है।
बालोद

Premananda Maharaj का सबसे उत्तम मंत्र, क्या इस मंत्र से बदल सकती है आपकी किस्मत

Premananda Maharaj
धर्म और अध्यात्म

करवा चौथ व्रत कल, सकट के चौथ माता मंदिर की है खास मान्यता 

अलवर

Path of Conscience : नगर की बिटिया मेघा डोसी ने चुना संयम का मार्ग

तीन नवंबर को राजस्थान के देशनोक नगर में मेघा डोसी आचार्य श्रीरामलाल मसा से संयम पथ की दीक्षा लेंगी। उनके साथ संभावित पांच और बहन दीक्षा अंगीकार करेंगी। दीक्षा के बाद वे जैन साध्वी बन जाएंगी।
बालोद
