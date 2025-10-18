Kuber Mantra : “ऊं ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय…” आज कुबेर मंत्र का करें जाप, धनवृद्धि के लिए जरूर करें

Bhagwan Kuber Mantra: हिंदू धर्म में भगवान कुबेर को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का देवता माना जाता है। वे स्वर्ग के खजांची हैं और माता लक्ष्मी के साथ धन के रक्षक भी हैं। मान्यता है कि दिवाली के दिन भगवान कुबेर की आराधना करने से घर में धन-संपत्ति बढ़ती है, आर्थिक तंगी दूर होती है और जीवन में खुशहाली आती है। इसी कारण दिवाली की पूजा में मां लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है।