मंगलवार को हनुमानजी के भक्त भूलकर भी न करें ये काम, जानें क्या है सही

दरअसल जानकारों के अनुसार व्रत (worship of hanuman on tuesday) के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने से फायदा से ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे में आज हम आपको वह नियम बता रहे हैं जो हनुमान जी का व्रत (worship of hanuman on tuesday) करते समय जरूर करना चहिए।

इन नियमों का करें पालन...

मंगलवार का व्रत (worship of hanuman on tuesday) भगवान हनुमान (hanuman) को समर्पित करके करना चाहिए।

माना जाता है कि मुख्य रूप से मंगलवार का व्रत उन्हें अवश्य करना चाहिए जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह निर्बल हो।

वहीं जिन लोगों की कुंडली में मंगल प्रबल है, उन्हें व्रत करने की मनाही तो नहीं है। लेकिन उन्हें इस दिन मंगल से जुड़ी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। प्रबल मंगल वाली कुंडली के जातक को भी मंगलवार को व्रत करने से हनुमान जी (worship of hanuman on tuesday) की कृपा प्राप्त होती है और ईष्टदेव की कृपा बनी रहती है।

व्रत से क्या होता है...

: शास्त्रों के अनुसार मंगल के व्रत से हनुमान जी (hanuman) की विशेष कृपा प्राप्त (worship of hanuman on tuesday) होती है। साथ ही यह व्रत सम्मान, बल, साहस और पुरुषार्थ को बढ़ाता है।

: इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत बहुत फलदायक माना जाता है। साथ ही इस व्रत से पापों से भी मुक्ति प्राप्त होती है।



: श्री हनुमान (hanuman) का यह व्रत जातक को लगातार 21 मंगलवार (worship of hanuman on tuesday) तक करना चाहिए। इस व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व नित्य कर्म से निवर्त होकर स्नान कर लेना चाहिए।

: नहाने के बाद बाद घर की ईशान कोण की दिशा में किसी एकांत स्थान पर हनुमानजी (hanuman) की मूर्ति या चित्र स्थापित कर लें। साथ ही इस दिन लाल वस्त्र पहनें और व्रत का संकल्प हाथ में पानी ले (worship of hanuman on tuesday) कर करें।

: पूजा के स्थान पर घी का दीपक जलाये और हनुमानजी (hanuman) की मूर्ति या चित्र पर पुष्प माला चढ़ाकर चमेली के तेल के छीटें दें। इसके बाद मंगलवार व्रत कथा (worship of hanuman on tuesday) पढ़ें फिर उसके बाद हनुमान चालीसा (hanuman chalisa) का पाठ अवश्य करें।

: इसके पश्चात सभी को व्रत का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इसके अलावा इस पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करना चाहिए। और रात में सोने से पहले फिर एक बार हनुमानजी (hanuman) की पूजा करना चाहिए।