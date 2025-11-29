Chanakya Niti: इस तरह से दान करने पर हो जाएंगे कंगाल, भिखारियों से भी बदतर हो जाएगी जिंदगी

चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति को दान करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन जरूर कर लेना चाहिए। कई लोग भावनाओं में बहकर, दिखावे के चक्कर में, या समाज में इज्जत पाने के लिए अपनी पूरी कमाई दान कर देते हैं। ऐसा करने से उनकी धन-संपत्ति धीरे-धीरे खत्म हो सकती है और भविष्य में उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें व्यक्ति ने पैसा होने पर अंधाधुंध दान किया और उसके बाद आगे आने वाले समय में दरिद्रता, कर्ज और गरीबी का सामना करना पड़ा।