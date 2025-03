एक नहीं होते खरमास और मलमास, जानें दोनों में अंतर और समानता

Kharmas Aur Malmas Me Antar: हिंदू धर्म मानने वाले अक्सर खरमास और मलमास की बात करते रहते हैं। कुछ लोग दोनों को एक ही अर्थ में लेते हैं, लेकिन प्रयागराज के ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय इसे गलत मानते हैं। आइये जानते हैं खरमास और मलमास में अंतर क्या होता है (Difference Between kharmas and malmas)