सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया SO का परिणाम घोषित, यहां देखें किसने मारी बाजी

Central Bank of India SO result: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CIB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। CIB SO भर्ती परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। CIB - centralbankofindia.co.in - अपना रिजल्ट चेक करने और डाउनलोड कर सकते हैं।



CIB ने विशेषज्ञ अधिकारियों की 21 दिसंबर, 2020 को लिखित परीक्षा आयोजित की। जिन उम्मीदवारों ने CIB विशेषज्ञ अधिकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार की तारीख और स्थान आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा।



परिणाम अधिसूचना में लिखा गया है "शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की साक्षात्कार प्रक्रिया का विस्तृत शेड्यूल (तिथि और स्थान) वेबसाइट में अलग से सूचित किया जाएगा और साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए कॉल लेटर भी बाद में बैंकों की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। इसलिए, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार हैं। अपडेट के लिए नियमित रूप से हमारी वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर जाने की सलाह दी। "



उम्मीदवार अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के परिणाम 2020 तक या तो आधिकारिक वेबसाइट से या नीचे दिए गए प्रत्यक्ष लिंक से देख सकते हैं।

