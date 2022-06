Haryana Board Result 2022: हरियाणा 12वीं बोर्ड में आ गए हैं सप्लीमेंट्री तो न ले टेंशन, जानिए कब भरे जाएंगे फार्म

Haryana Board Result 2022: हरियाणा 12वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। अगर आप इस परीक्षा में सप्लीमेंट्री हैं तो टेंशन नहीं लीजिए। हरियाणा बोर्ड में 1 व 2 विषय छात्रों को सप्लीमेंट्री परीक्षा देने देता है। आप यह परीक्षा देकर 12वीं बोर्ड में पास हो सकते हैं।

Haryana Board Result 2022: हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी (BSEH) ने 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें 87.08% परीक्षार्थी पास हो गए हैं। इस साल भी हरियाणा के 12वीं बोर्ड के रिजल्ट में लड़कियों ने ही बाजी मारी। हरियाणा में कुल 90.51% लड़किया पास हुई, वहीं 83.96% लड़के इस परीक्षा में पास हुए। वहीं इस परीक्षा में 23,604 सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री आने वाले परीक्षार्थियों को निराश होने की जरूरत नहीं है, आप 2 विषयों में सप्लीमेंट्री परीक्षा देकर पास हो सकते हैं।

Haryana Board Result 2022 know When supplementary form be filled