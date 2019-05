Kerala plus one results 2019 keralaresults.nic.in पर जारी, ऐसे करें चेक

Kerala +1 Result 2019 : उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विभाग (Department of Higher Secondary Education), केरल ने मंगलवार को Kerala +1 results घोषित कर दिया। Kerala Plus One result संवाददाता सम्मेलन में और आधिकारिक वेबसाइट पर एक साथ जारी किया गया। स्टूडेंट्स Kerala Plus One result रोल नंबर और जन्म तिथि का इस्तंमाल कर चेक कर सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार, परीक्षा में करीब 4 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। DHSE Class 11 exams 6 से 27 मार्च, 2019 तक चले थे। पिछले साल 2018 में DHSE result 28 मार्च को जारी किए गए थे। कुल पास प्रतिशत 84.33 रहा था।

Kerala +1 result : इन वेबसाइट्स पर भी लॉग इन कर चेक कर सकते हैं रिजल्ट

-www.kerala.gov.in

-www.dhsekerala.gov.in

-www.results.nic.in

-www.keralaresults.nic.in

-www.results.kite.kerala.gov.in

-www.examresults.gov.in



Kerala +1 Result 2019 : ऐसे करें चेक

-आधिकारिक keralaresults.nic.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर Kerala Result 2019 या Kerala DHSE Class 12 Result 2019 लिंक पर क्लिक करें

-अपना DHSE Plus One रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि एंटर करें

-सबमिट बटन दबाएं

-स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएगा Kerala Plus One Result 2019

-DHSE Plus One Result 2019 डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें