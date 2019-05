Kerala SSCL Results 2019 जारी, ऐसे करें चेक

Kerala SSCL results 2019 : केरल शिक्षा विभाग ने Kerala SSLC results घोषित कर दिया है। रिजल्ट शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। SSLC results के साथ साथ केरल सरकार ने THSLC, THSLC (Hearing impaired), SSLC (Hearing impaired) और AHSLC results जारी कर दिया। मार्च माह में आयोजित हुई परीक्षा में 4 लाख 34 हजार स्टूडेंट्स बैठे थे।

हालांकि, Kerala Plus 2 results कब जारी होगा, इसकी तारीख अभी तक बोर्ड ने तय नहीं की है। बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Secondary Education) Kerala Plus 2 result जारी करने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि क्लास 12 का रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले इस साल पहले जारी किया जाएगा। निदेशालय ने पिछले साल क्लास 12 का रिजल्ट 10 मई को जारी किया था। 12वीं का रिजल्ट भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

Kerala SSLC Results 2019 : ऐसे करें चेक

-keralapareeksahabhavan.in, sslcexam.kerala.gov.in, results.kite.kerala.gov.in, results.kerala.nic.in और prd.kerala.gov.in वेबसाइटों पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर SSLC results लिंक पर क्लिक करें

-अगले पेज पर अपना परीक्षा विवरण भरें

-डिटेल्स को सबमिट करें

-अगले पेज से SSLC results चेक कर सकेंगे