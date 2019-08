RPSC: सीनियर टीचर ग्रेड II विषयवार कट-ऑफ जारी, ऐसे करें चेक

RPSC: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने Second grade teachers की भर्ती के लिए ली गई परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस रिजल्ट को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट RPSC .rajasthan.gov.in पर जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि आयोग ने ग्रेड II शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन मांगे थे तथा परीक्षा का आयोजन 31 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2018 के बीच आयोजित की गई थी।

ये भी पढ़ेः RPSC का कारनामाः -23 अंक लाने वाला बना टीचर, हाईकोर्ट में की अपील

ये भी पढ़ेः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है English की इन टर्म्स की फुलफॉर्म

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा के माध्यम से राज्य में संचालित संस्थानों के लिए विभिन्न संकायों से जुड़े शिक्षकों की भर्ती की जानी थी। रिजल्ट घोषित किए जाने के बाद भर्ती का अगला चरण आरंभ किया जाएगा।

ऐसे देखें Rajasthan RPSC Senior Teacher Gr II Result 2019

Step - I : परीक्षार्थी अपना रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in/ ओपन करें। यहां आपको होम पेज पर ही रिजल्ट का लिंक दिखाई देंगे।

Step - II : आप जिस भी सबजेक्ट का रिजल्ट देखना चाहते हैं, उससे जुड़े लिंक पर क्लिक करें। उदाहरण के लिए अगर आपको संस्कृत विषय का रिजल्ट देखना है तो Provisional List of Candidates for Eligibility Checking of Sr. Teacher Comp. Exam 2018 (Sanskrit) के लिंक पर क्लिक करें।

Step - III : इस लिंक पर क्लिक करने से एक PDF फाइल ओपन होगी।

Step - IV : इस फाइल में परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तथा पास हुए उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट दी हुई है। यहां से आप अपने रोल नम्बर द्वारा रिजल्ट जांच सकते हैं।

ध्यान रखें कि यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जाने के क्रम मेंकेवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन सूची/ वरीयता सूची नही है, अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जारी की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन का कार्य काउन्सलिंग के माध्यम से किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी अपना विस्तृत आवेदन पत्र भरकर काउन्सलिंग के समय उपस्थित होवें।

काउन्सलिंग के विस्तृत कार्यक्रम के सम्बन्ध में आयोग की वेबसाईट एवं अन्य माध्यम से यथा समय पृथक से सूचित कर दिया जायेगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों/ नियमों के अनुसार की जाएगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी तथा पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से ही नियमानुसार मुख्य चयन सूची एवं आरक्षित सूची जारी की जावेगी।