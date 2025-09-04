Patrika LogoSwitch to English

रीवा

एमपी में ‘महिला न्यायाधीश’ को जान से मारने की धमकी, फिरौती की रकम सुनके उड़ जाएंगे होश

MP News: मध्यप्रदेश में एक महिला न्यायाधीश जान से मारने की धमकी मिली है। बदमाशों ने जिंदा रहने के एवज में पांच अरब रुपए की फिरौती मांगी है।

रीवा

Avantika Pandey

Sep 04, 2025

A woman judge in Madhya Pradesh receives death threats
मध्यप्रदेश में एक महिला न्यायाधीश जान से मारने की धमकी (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा में एक न्यायाधीश को धमकी भरा खत लिखने का मामला सामने आया है, जिसमें जिंदा रहने के एवज में बदमाश ने पांच अरब रुपए की फिरौती मांगी है। मामले की शिकायत न्यायाधीश ने थाने में दर्ज कराई है। मामला सोहागी थाने के त्योंथर न्यायालय का है। यहां पदस्थ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश मोहिनी भदौरिया(Judge Mohini Bhadoria Rewa) को धमकी भरा पत्र मिला है। यह पत्र प्रयागराज जिले के बारा थाना अंतर्गत लोहगारा निवासी संदीप सिंह पिता छत्रपाल ने लिखा है।

पत्र में न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी दी है और उसके एवज में पांच अरब रुपए की फिरौती मांगी है। न्यायाधीश ने मामले की शिकायत सोहागी थाने में भिजवाई, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 308 (4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

कलेक्टर ने नामंजूर किए 18 पार्षदों के इस्तीफे, अध्यक्ष पर लटकी तलवार
खुद को बताया डकैत हनुमान का साथी

खत लिखने वाले आरोपी ने खुद को दस्यु सरगना हनुमान के गिरोह का साथी बताया है। उसने पांच अरब की फिरौती यूपी के बड़गड़ जंगल में 1 सितंबर को शाम 7:45 बजे मंगवाई थी। फिरौती रकम लेकर उन्हें खुद आने के लिए पत्र में लिखा गया है।

यूपी में आरोपी की तलाश जारी

न्यायाधीश को इस तरह से पत्र लिखने वाले आरोपी की तलाश में पुलिस टीम यूपी पहुंच गई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पत्र में जिस नाम का उल्लेख है, उसका पता लगाने का प्रयास पुलिस कर रही है। उसने ऐसा पत्र न्यायाधीश को किन कारणों से लिखा, खुलासा आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही हो पाएगा।

इंदौर को सौगात, ऐप लॉन्चिंग के साथ 50 ई-AC बसों को सीएम मोहन दिखाएंगे हरी झंडी
Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / एमपी में ‘महिला न्यायाधीश’ को जान से मारने की धमकी, फिरौती की रकम सुनके उड़ जाएंगे होश

