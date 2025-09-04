एमपी में ‘महिला न्यायाधीश’ को जान से मारने की धमकी, फिरौती की रकम सुनके उड़ जाएंगे होश

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा में एक न्यायाधीश को धमकी भरा खत लिखने का मामला सामने आया है, जिसमें जिंदा रहने के एवज में बदमाश ने पांच अरब रुपए की फिरौती मांगी है। मामले की शिकायत न्यायाधीश ने थाने में दर्ज कराई है। मामला सोहागी थाने के त्योंथर न्यायालय का है। यहां पदस्थ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश मोहिनी भदौरिया(Judge Mohini Bhadoria Rewa) को धमकी भरा पत्र मिला है। यह पत्र प्रयागराज जिले के बारा थाना अंतर्गत लोहगारा निवासी संदीप सिंह पिता छत्रपाल ने लिखा है।