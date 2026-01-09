मध्यप्रदेश के 5 जिलों को जोड़कर बनेगा ‘मेट्रोपॉलिटन रीजन’, डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान

राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि मनरेगा को नए स्वरूप में लाया गया है। अब यह विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जी रामजी) के नाम से गांवों का समग्री विकास करेगी। केंद्र सरकार ने इसका बजट भी बढ़ाया है और 125 दिन के रोजगार की गारंटी भी दी गई है। साथ ही योजना को पारदर्शी बनाते हुए कई नए प्रावधान किए गए हैं। जिससे गांवों में अधोसंरचना का विकास होगा और भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है जबकि यह पहले से बेहतर स्वरूप में बनाई गई है।

