अदालत में बम की खबर से हड़कंप, वकीलों और कर्मचारियों में हड़कंप

कोर्ट परिसर बम की खबर से हड़कंप (Photo Source- Patrika Input)
Bomb Threat : मध्य प्रदेश के रीवा जिला अदालत में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां भवन परिसर में बम होने की खबर फैल गई। कोर्ट परिसर में बम होने की सूचना फैलते ही अंदर मौजूद लोग घबरा गए। हालात ये रहे कि, परिसर में मौजूद वकीलों, कर्मचारियों, पैशी पर आए आरोपियों के साथ साथ न्यायधीश तक भवन के बाहर निकले। फिलहाल, इस घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी गई।
जिला न्यायालय के नए भवन परिसर में बम की खबर फैलते ही वकीलों के साथ न्यायाधीश और परिसर के कर्मचारी तक दौड़कर भवन से बाहर निकल आए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई है।
रीवा कोर्ट के आधिकारिक मेल आईडी पर आए धमकी भरे मेल पर तमिलनाडु के प्रकरण में कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही, दोपहर 02.35 बजे के पहले परिसर खाली कराने के लिए कहा गया है। धमकी में कहा गया है कि, अगर निर्धारित समय तक वकील और जज बाहर नहीं निकले तो वो अपने आप फट जाएंगे। धमकी में आत्मघाती बम होने की सूचना दी गई है।
सुबह जैसे ही न्यायालय का कामकाज शुरू हुआ, उसी समय पता चला कि कोई ई-मेल आया, जिसमें कोर्ट परिसर में बम होने की खबर दी गई। सबसे पहले इसकी सूचना कोर्ट के न्यायाधीशों को दी गई। इसके बाद एहतियात के तौर पर कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया रोक दी गई और सभी अधिवक्ताओं और पक्षकारों को भी इस संबंध में सूचित किया गया। देखते ही देखते पूरा परिसर खाली हो गया। सभी न्यायाधीश, कर्मचारी, वकील एवं पक्षकार बाहर निकल आए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, मौके पर पुलिस और बम रोधक अमला पहुंचा।
हालांकि, इस तरह की सूचनाएं सामान्य तौर पर फेक होती हैं लेकिन किसी भी खतरे को लेकर लापरवाही के बजाए सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस ने परिसर से सभी को सुरक्षित बाहर निकालकर मामले की जांच शुरु की है।
बता दें कि, रीवा का नया कोर्ट परिसर काफी बड़ा है, इस कारण उसकी पूरी जांच करने में भी समय लगेगा। इस वजह से शहर के कई थानों का पुलिस बल बुलाया गया है। मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए हैं। फिलहाल, पुलिस और बम रोधक अमला परिसर की छानबीन में जुटा हुआ है।
