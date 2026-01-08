8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रीवा

अदालत में बम की खबर से हड़कंप, वकीलों और कर्मचारियों में हड़कंप

Bomb Threat : कोर्ट परिसर बम की खबर से हड़कंप मच गया। कोर्ट के आधिकारिक मेल पर बम की धमकी मिली है। पुलिस के साथ बॉम्ब स्कार्ड मौके पर पहुंची। परिसर को खाली कराकर की जा रही छानबीन।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 08, 2026

Bomb Threat

कोर्ट परिसर बम की खबर से हड़कंप (Photo Source- Patrika Input)

Bomb Threat : मध्य प्रदेश के रीवा जिला अदालत में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां भवन परिसर में बम होने की खबर फैल गई। कोर्ट परिसर में बम होने की सूचना फैलते ही अंदर मौजूद लोग घबरा गए। हालात ये रहे कि, परिसर में मौजूद वकीलों, कर्मचारियों, पैशी पर आए आरोपियों के साथ साथ न्यायधीश तक भवन के बाहर निकले। फिलहाल, इस घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी गई।

जिला न्यायालय के नए भवन परिसर में बम की खबर फैलते ही वकीलों के साथ न्यायाधीश और परिसर के कर्मचारी तक दौड़कर भवन से बाहर निकल आए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई है।

कोर्ट को मिला धमकी भरा मेल

रीवा कोर्ट के आधिकारिक मेल आईडी पर आए धमकी भरे मेल पर तमिलनाडु के प्रकरण में कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही, दोपहर 02.35 बजे के पहले परिसर खाली कराने के लिए कहा गया है। धमकी में कहा गया है कि, अगर निर्धारित समय तक वकील और जज बाहर नहीं निकले तो वो अपने आप फट जाएंगे। धमकी में आत्मघाती बम होने की सूचना दी गई है।

कोर्ट की सुनवाई पर लगी रोक

सुबह जैसे ही न्यायालय का कामकाज शुरू हुआ, उसी समय पता चला कि कोई ई-मेल आया, जिसमें कोर्ट परिसर में बम होने की खबर दी गई। सबसे पहले इसकी सूचना कोर्ट के न्यायाधीशों को दी गई। इसके बाद एहतियात के तौर पर कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया रोक दी गई और सभी अधिवक्ताओं और पक्षकारों को भी इस संबंध में सूचित किया गया। देखते ही देखते पूरा परिसर खाली हो गया। सभी न्यायाधीश, कर्मचारी, वकील एवं पक्षकार बाहर निकल आए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, मौके पर पुलिस और बम रोधक अमला पहुंचा।

पुलिस ने खाली कराया पूरा परिसर

हालांकि, इस तरह की सूचनाएं सामान्य तौर पर फेक होती हैं लेकिन किसी भी खतरे को लेकर लापरवाही के बजाए सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस ने परिसर से सभी को सुरक्षित बाहर निकालकर मामले की जांच शुरु की है।

वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे

बता दें कि, रीवा का नया कोर्ट परिसर काफी बड़ा है, इस कारण उसकी पूरी जांच करने में भी समय लगेगा। इस वजह से शहर के कई थानों का पुलिस बल बुलाया गया है। मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए हैं। फिलहाल, पुलिस और बम रोधक अमला परिसर की छानबीन में जुटा हुआ है।

ये भी पढ़ें

एमपी में अभी और गिरेगा तापमान, इतने दिन बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड, पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट
भोपाल
Weather Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Jan 2026 01:16 pm

Published on:

08 Jan 2026 01:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / अदालत में बम की खबर से हड़कंप, वकीलों और कर्मचारियों में हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इस जिले में 8 से 10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित, जारी हुआ आदेश

School Holidays
रीवा

एमपी में ‘भाजपा विधायक’ पर डीजल डालकर जलाने की कोशिश, 150 लोगों पर FIR

mauganj-news
रीवा

MP कांग्रेस में ‘फूट’! पूर्व MLA ने पार्टी नेताओं को कहे अपशब्द, वीडियो वायरल

MP Congress Factionalism Former MLA Laxman Tiwari video viral abusing party leaders mauganj
रीवा

भाजपा विधायक को भीड़ ने खदेड़ा, लगे मुर्दाबाद के नारे, दो पक्षों में हुआ था विवाद

Mauganj News
रीवा

एमपी में सोनम जैसी निकली कंचन दाहिया, आंसूओं के पीछे छिपाती रही अपराध

rewa
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.