अदालत में बम की खबर से हड़कंप, वकीलों और कर्मचारियों में हड़कंप

सुबह जैसे ही न्यायालय का कामकाज शुरू हुआ, उसी समय पता चला कि कोई ई-मेल आया, जिसमें कोर्ट परिसर में बम होने की खबर दी गई। सबसे पहले इसकी सूचना कोर्ट के न्यायाधीशों को दी गई। इसके बाद एहतियात के तौर पर कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया रोक दी गई और सभी अधिवक्ताओं और पक्षकारों को भी इस संबंध में सूचित किया गया। देखते ही देखते पूरा परिसर खाली हो गया। सभी न्यायाधीश, कर्मचारी, वकील एवं पक्षकार बाहर निकल आए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, मौके पर पुलिस और बम रोधक अमला पहुंचा।