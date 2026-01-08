LTTE ने कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी, मचा हड़कंप

धमकी भरे मेल में लिखा है कि तमिलनाडु के कांस्टेबलों को निवेधा पेथुराज और अन्य DMK की रखेलों के कपड़े और गंदे बर्तन साफ़ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कई लोगों को इस वजह से अपमान और दस्त की समस्या हुई है। इसलिए, पूर्व LTTE सदस्यों ने आज़ाद कश्मीर पाक ISI सदस्यों के साथ मिलकर इस प्रथा के खिलाफ़ आवाज़ उठाने और तमिलनाडु में कांस्टेबलों के लिए 1979 के नैनार दास पुलिस यूनियन की सिफ़ारिशों को लागू करवाने के लिए आज आपकी कोर्ट को निशाना बनाया है। हमारी मांगों को सुनाने का हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, माफ़ करें।