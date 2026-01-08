8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रीवा

LTTE ने कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी, मचा हड़कंप

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा शहर में स्थित कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Himanshu Singh

Jan 08, 2026

rewa-news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब LTTE गैंग की ओर से जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जिसके बाद पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया। धमकी भरा मेल इ-मेल के जरिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्राप्त हुआ था। जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते पुलिस को मैसेज आगे बढ़ाया गया।

मैसेज में क्या लिखा

धमकी भरे मेल में लिखा है कि तमिलनाडु के कांस्टेबलों को निवेधा पेथुराज और अन्य DMK की रखेलों के कपड़े और गंदे बर्तन साफ़ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कई लोगों को इस वजह से अपमान और दस्त की समस्या हुई है। इसलिए, पूर्व LTTE सदस्यों ने आज़ाद कश्मीर पाक ISI सदस्यों के साथ मिलकर इस प्रथा के खिलाफ़ आवाज़ उठाने और तमिलनाडु में कांस्टेबलों के लिए 1979 के नैनार दास पुलिस यूनियन की सिफ़ारिशों को लागू करवाने के लिए आज आपकी कोर्ट को निशाना बनाया है। हमारी मांगों को सुनाने का हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, माफ़ करें।

कैसे होंगे ब्लास्ट इसका भी जिक्र

आगे मैसेज में जिक्र किया गया है कि C-4 RDX का इस्तेमाल करके बनाए गए 3 RDX IED पहले ही कोर्ट बिल्डिंग में अहम जगहों पर रख दिए गए हैं। 1 या 2 सदस्य लंच के समय कोर्ट ब्रांच के करीब आएंगे और जब रिमोट कंट्रोल ट्रिगर ले जा रहे LITE सदस्य परिसर के 100 फीट के दायरे में आएंगे तो IED अपने आप फट जाएंगे। अगर किसी वजह से वे एक्टिवेट नहीं होते हैं, तो सदस्य खुद विल्डिंग के अंदर आएंगे और श्रीलंका के ईस्टर ऑपरेशन की तरह सभी स्टाफ़ और ग्राहकों के साथ खुद को उड़ा लेंगे।

धमकी में अरुण कुमार नाम युवक खुद को LTTE का सदस्य बता रहा है। जिसने लिखा कि अगर आकाश भास्करन पकड़ा जाता है, तो निवेथा पेथुराज भी पकड़ी जाएगी। इसलिए, कृपया उससे पहले परिसर खाली कर दें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Jan 2026 03:56 pm

Published on:

08 Jan 2026 03:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / LTTE ने कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अदालत में बम की खबर से हड़कंप, वकीलों और कर्मचारियों में हड़कंप

Bomb Threat
रीवा

इस जिले में 8 से 10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित, जारी हुआ आदेश

School Holidays
रीवा

एमपी में ‘भाजपा विधायक’ पर डीजल डालकर जलाने की कोशिश, 150 लोगों पर FIR

mauganj-news
रीवा

MP कांग्रेस में ‘फूट’! पूर्व MLA ने पार्टी नेताओं को कहे अपशब्द, वीडियो वायरल

MP Congress Factionalism Former MLA Laxman Tiwari video viral abusing party leaders mauganj
रीवा

भाजपा विधायक को भीड़ ने खदेड़ा, लगे मुर्दाबाद के नारे, दो पक्षों में हुआ था विवाद

Mauganj News
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.