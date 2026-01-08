LTTE ने कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी, मचा हड़कंप

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश के रीवा में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब LTTE गैंग की ओर से जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जिसके बाद पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया। धमकी भरा मेल इ-मेल के जरिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्राप्त हुआ था। जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते पुलिस को मैसेज आगे बढ़ाया गया।
धमकी भरे मेल में लिखा है कि तमिलनाडु के कांस्टेबलों को निवेधा पेथुराज और अन्य DMK की रखेलों के कपड़े और गंदे बर्तन साफ़ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कई लोगों को इस वजह से अपमान और दस्त की समस्या हुई है। इसलिए, पूर्व LTTE सदस्यों ने आज़ाद कश्मीर पाक ISI सदस्यों के साथ मिलकर इस प्रथा के खिलाफ़ आवाज़ उठाने और तमिलनाडु में कांस्टेबलों के लिए 1979 के नैनार दास पुलिस यूनियन की सिफ़ारिशों को लागू करवाने के लिए आज आपकी कोर्ट को निशाना बनाया है। हमारी मांगों को सुनाने का हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, माफ़ करें।
आगे मैसेज में जिक्र किया गया है कि C-4 RDX का इस्तेमाल करके बनाए गए 3 RDX IED पहले ही कोर्ट बिल्डिंग में अहम जगहों पर रख दिए गए हैं। 1 या 2 सदस्य लंच के समय कोर्ट ब्रांच के करीब आएंगे और जब रिमोट कंट्रोल ट्रिगर ले जा रहे LITE सदस्य परिसर के 100 फीट के दायरे में आएंगे तो IED अपने आप फट जाएंगे। अगर किसी वजह से वे एक्टिवेट नहीं होते हैं, तो सदस्य खुद विल्डिंग के अंदर आएंगे और श्रीलंका के ईस्टर ऑपरेशन की तरह सभी स्टाफ़ और ग्राहकों के साथ खुद को उड़ा लेंगे।
धमकी में अरुण कुमार नाम युवक खुद को LTTE का सदस्य बता रहा है। जिसने लिखा कि अगर आकाश भास्करन पकड़ा जाता है, तो निवेथा पेथुराज भी पकड़ी जाएगी। इसलिए, कृपया उससे पहले परिसर खाली कर दें।
