एमपी के डिप्टी सीएम के गांव में चोरों ने धावा बोला, उड़ा ले गए लाखों का सामान

इस दौरान चोर मंदिर में रखी मां दुर्गा की पीतल की दो मूर्तियां, पार्वती माता व भगवान हनुमान का चांदी का मुकुट, देवी की चांदी की आंख निकाल ले गए। चोरों ने इतनी किसी को भनक तक नहीं लग पाई। शुक्रवार की सुबह पुजारी मंदिर में पूजापाठ की तैयारी कर रहे थे उसी समय उन्होंने मंदिर का दरवाजा टूटा देखा। घटना से से पूरे गांव में सनाव खिंच गया। मंदिर में चोरी की घटना से स्थानीय लोग आरोशित हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।



घटना में स्थानीय बदमाशों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है जो आराम से वारदात को अंजाम देकर निकल गए। पुलिस सदेहियों से पूछताछ कर आरोपियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।



एसडीओपी मऊगंज सची पाठक ने बताया कि ढेरा गांव के मंदिर में चोरी सूचना मिली थी जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

