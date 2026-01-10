एमपी के डिप्टी सीएम के गांव में चोरों ने धावा बोला, उड़ा ले गए लाखों का सामान

MP News: मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के गृहग्राम में स्थित मंदिर में देर रात बदमाशों ने धावा बोलकर मूर्ति सहित मुकुट पार कर सनसनी फैला दी। घटना से पूरे गांव में सनाका खिंच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई जो घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है।
मऊगंज थाने के ढेरा स्थित मंदिर को देर रात बदमाशों ने निशाना बनाया है। भीमशंकर शुक्ला पिता भोखड़ी थाना गढ़ मंदिर के पुजारी है जो प्रतिदिन की तरह गुरुवार की रात पूजापाठ के बाद मंदिर का दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चले गए। देर रात बदमाशों ने ने धावा बोल दिया। मंदिर का ताला तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुए।
इस दौरान चोर मंदिर में रखी मां दुर्गा की पीतल की दो मूर्तियां, पार्वती माता व भगवान हनुमान का चांदी का मुकुट, देवी की चांदी की आंख निकाल ले गए। चोरों ने इतनी किसी को भनक तक नहीं लग पाई। शुक्रवार की सुबह पुजारी मंदिर में पूजापाठ की तैयारी कर रहे थे उसी समय उन्होंने मंदिर का दरवाजा टूटा देखा। घटना से से पूरे गांव में सनाव खिंच गया। मंदिर में चोरी की घटना से स्थानीय लोग आरोशित हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
घटना में स्थानीय बदमाशों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है जो आराम से वारदात को अंजाम देकर निकल गए। पुलिस सदेहियों से पूछताछ कर आरोपियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
एसडीओपी मऊगंज सची पाठक ने बताया कि ढेरा गांव के मंदिर में चोरी सूचना मिली थी जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
