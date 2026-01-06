एमपी में ‘भाजपा विधायक’ पर डीजल डालकर जलाने की कोशिश, 150 लोगों पर FIR

घटनाक्रम को लेकर विधायक प्रदीप पटेल ने मऊगंज गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया कि भीड़ जान से मारने की नीयत से डीजल लेकर आने की बात कर रही थी और उनके साथ हिंसक व्यवहार किया गया। विधायक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना के दिन के वीडियो फुटेज पुलिस ने जब्त कर लिए है, जिनके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस इस आशंका की भी जांच कर रही है कि घटना के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था।



मऊगंज की एसडीओपी सची पाठक ने कहा कि मऊगंज बायपास के किनारे स्थित जमीन के विवाद में विधायक के साथ घटना हुई थी जिसमें उग्र भीड़ ने विधायक का रास्ता रोककर अभद्रता की थी। शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है। आरोपियों की वीडियो फुटेज की मदद से पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

