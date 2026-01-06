6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

रीवा

एमपी में ‘भाजपा विधायक’ पर डीजल डालकर जलाने की कोशिश, 150 लोगों पर FIR

MP News: मध्यप्रदेश के मऊगंज में हुए जमीनी विवाद में भाजपा विधायक ने आरोप लगाया है कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

रीवा

image

Himanshu Singh

Jan 06, 2026

mauganj-news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले से अलग करके बनाए गए मऊगंज जिले के बायपास की विवादित जमीन पर भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा दिए गए धरने के बाद हुए बवाल के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भाजपा विधायक प्रदीप पटेल की शिकायत पर पुलिस ने 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है।

बता दें कि, दो दिन पहले पूर्व विधायक प्रदीप पटेल के धरने के बाद रात में बवाल मच गया था। उग्र भीड़ ने विधायक से झूमाझटकी शुरू कर गाली-गलौज थी। पुलिस ने किसी तरह भीड से विधायक को बाहर निकाला था। इसके बाद एहतियातन विधायक मऊगंज थाने पहुंचे थे।

भाजपा विधायक ने दर्ज कराई शिकायत

घटनाक्रम को लेकर विधायक प्रदीप पटेल ने मऊगंज गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया कि भीड़ जान से मारने की नीयत से डीजल लेकर आने की बात कर रही थी और उनके साथ हिंसक व्यवहार किया गया। विधायक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना के दिन के वीडियो फुटेज पुलिस ने जब्त कर लिए है, जिनके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस इस आशंका की भी जांच कर रही है कि घटना के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था।

मऊगंज की एसडीओपी सची पाठक ने कहा कि मऊगंज बायपास के किनारे स्थित जमीन के विवाद में विधायक के साथ घटना हुई थी जिसमें उग्र भीड़ ने विधायक का रास्ता रोककर अभद्रता की थी। शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है। आरोपियों की वीडियो फुटेज की मदद से पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 02:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / एमपी में ‘भाजपा विधायक’ पर डीजल डालकर जलाने की कोशिश, 150 लोगों पर FIR

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP कांग्रेस में ‘फूट’! पूर्व MLA ने पार्टी नेताओं को कहे अपशब्द, वीडियो वायरल

MP Congress Factionalism Former MLA Laxman Tiwari video viral abusing party leaders mauganj
रीवा

भाजपा विधायक को भीड़ ने खदेड़ा, लगे मुर्दाबाद के नारे, दो पक्षों में हुआ था विवाद

Mauganj News
रीवा

एमपी में सोनम जैसी निकली कंचन दाहिया, आंसूओं के पीछे छिपाती रही अपराध

rewa
रीवा

सुबह 4 बजे कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे बनी मां, खुद आग जलाकर नवजात को दी गर्मी

rewa
रीवा

एमपी के रीवा में अमित शाह ने बताए प्राकृतिक खेती के फायदे

amit shah
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.