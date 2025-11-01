Patrika LogoSwitch to English

रीवा

एमपी में डिप्टी सीएम के गृह जिले में भाजपा विधायक ने खोला मोर्चा, CMHO के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच की मांग

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले से गुढ़ विधायक नागेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सीएमएचओ के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

Google source verification

रीवा

image

Himanshu Singh

Nov 01, 2025

rewa news

MP News: मध्यप्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के गृह क्षेत्र रीवा में सीएमओ डॉ. संजीव शुक्ला पर गंभीर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। गुढ़ से भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखकर सीएमएचओ के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

भाजपा विधायक ने सीएम को लिखा पत्र

गुढ़ से भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह ने सीएम को लिखा कि रीवा जिले में पदस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव शुक्ला के द्वारा की जा रही व्यापक अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने संबंधी शिकायती पत्र (मूलतः संलग्न) जनपद सदस्य एवं समाजसेवी रमाकांत त्रिपाठी द्वारा दिया गया है।

आगे लिखा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव शुक्ला के द्वारा की जा रही व्यापक अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार यथा प्रायवेट क्लीनिक/नर्सिंग होम का नियम विरुद्ध पंजीयन, आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती में मनमानी, चिकित्सकीय स्टाफ का नियम विरुद्ध संलग्नीकरण, दवा एवं उपकरण खरीदी में भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन तथा सी.आर.एम. के भ्रमण हेतु प्राप्त बजट के बंदरबांट संबंधी बिन्दुवार विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है, शिकायत में उल्लेखित बिंदु तथ्यपरक हैं तथा व्यापक लोकहित से सम्बद्ध हैं।

उच्च स्तरीय जांच की मांग

विधायक ने सीएमएचओ डॉ संजीव शुक्ला के खिलाफ की जा रही व्यापक अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने का आग्रह किया। बता दें कि, रीवा डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का गृह क्षेत्र है और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा मामला है।

Published on:

01 Nov 2025 08:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / एमपी में डिप्टी सीएम के गृह जिले में भाजपा विधायक ने खोला मोर्चा, CMHO के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच की मांग

