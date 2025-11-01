एमपी में डिप्टी सीएम के गृह जिले में भाजपा विधायक ने खोला मोर्चा, CMHO के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच की मांग

गुढ़ से भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह ने सीएम को लिखा कि रीवा जिले में पदस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव शुक्ला के द्वारा की जा रही व्यापक अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने संबंधी शिकायती पत्र (मूलतः संलग्न) जनपद सदस्य एवं समाजसेवी रमाकांत त्रिपाठी द्वारा दिया गया है।



आगे लिखा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव शुक्ला के द्वारा की जा रही व्यापक अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार यथा प्रायवेट क्लीनिक/नर्सिंग होम का नियम विरुद्ध पंजीयन, आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती में मनमानी, चिकित्सकीय स्टाफ का नियम विरुद्ध संलग्नीकरण, दवा एवं उपकरण खरीदी में भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन तथा सी.आर.एम. के भ्रमण हेतु प्राप्त बजट के बंदरबांट संबंधी बिन्दुवार विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है, शिकायत में उल्लेखित बिंदु तथ्यपरक हैं तथा व्यापक लोकहित से सम्बद्ध हैं।