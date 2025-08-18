भाजपा सांसद ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पर लगाया बड़ा आरोप, कहा- ‘उनके जमाने में एक कमरे में 1000 वोट होते थे…’

इससे पहले भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने स्व. श्रीनिवास तिवारी पर निशाना साधते हुए कहा था कि एक जमाना था जब रीवा शहर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हुआ करती थी। उस समय श्रीनिवास तिवारी इस क्षेत्र के लिए सर्वेसर्वा थे। उनके प्रशंसक कहा करते थे कि दादा न आहीं दऊ आए। वोट न देहा तऊ आए। ये कैसे दऊ थे जो अपने कार्यकाल में शहर की सड़कों के गड्ढे तक नहीं भरवा पाए, लेकिन अगर आज सड़कों में एक गड्ढा हो जाए तो अखबारों में शिकायतें आने लगती हैं। कितना अंतर है बीजेपी व कांग्रेस के शासन में। इस अंतर को पाटने के लिए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का पूरा योगदान रहा है।

