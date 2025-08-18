Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रीवा

भाजपा सांसद ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पर लगाया बड़ा आरोप, कहा- ‘उनके जमाने में एक कमरे में 1000 वोट होते थे…’

MP News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने स्व. श्रीनिवास तिवारी पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है।

रीवा

Himanshu Singh

Aug 18, 2025

mp politics

MP News: देश भर में इन दिनों में मतदाता सूची को लेकर जमकर सियासत हो रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश के रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष पर तंज कसते हुए फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाया है। फर्जी वोटिंग पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी तंज कसा है।

श्रीनिवास तिवारी पर गरजे रीवा सांसद

रविवार को आयोजित एक सभा में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि श्रीनिवास तिवारी के जमाने में एक कमरे में 1000 वोट होते थे। इस वाक्य को उन्होंने दो बार दोहराया। उन्होंने वीडियो के जरिए दावा किया है कि दिवंगत पूर्व मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी ने फर्जी वोटिंग के जरिए चुनाव जीता करते थे।

विंध्य की सियासत में मची हलचल

वीडियो के सामने आते ही विंध्य की सियासत में हलचल मच गई। कई महीने पहले भी सांसद जनार्दन मिश्रा ने स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी को लेकर बयान दे चुके हैं। जिस पर उनके पोते और भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने नाराजगी जताते और पार्टी आलाकमान को शिकायत की थी।

पहले क्या बोले थे जनार्दन मिश्रा

इससे पहले भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने स्व. श्रीनिवास तिवारी पर निशाना साधते हुए कहा था कि एक जमाना था जब रीवा शहर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हुआ करती थी। उस समय श्रीनिवास तिवारी इस क्षेत्र के लिए सर्वेसर्वा थे। उनके प्रशंसक कहा करते थे कि दादा न आहीं दऊ आए। वोट न देहा तऊ आए। ये कैसे दऊ थे जो अपने कार्यकाल में शहर की सड़कों के गड्ढे तक नहीं भरवा पाए, लेकिन अगर आज सड़कों में एक गड्ढा हो जाए तो अखबारों में शिकायतें आने लगती हैं। कितना अंतर है बीजेपी व कांग्रेस के शासन में। इस अंतर को पाटने के लिए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का पूरा योगदान रहा है।

सिद्धार्थ तिवारी ने बयान को बताया था दुर्भाग्यपूर्ण

बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने स्व. श्रीनिवास तिवारी दिए गए विवादित बयान पर कहा था कि किसी दिवंगत नेता पर टिप्पणी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस नेता ने अपना सारा जीवन जनता की सेवा न्योछावर किया हो। वह किसी के सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है। इस तरह की भाषा का प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है।

जीतू पटवारी ने भाजपा को घेरा

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि ये रीवा से भाजपा सांसद हैं, जनार्दन मिश्रा। कह रहे हैं, "वोटर लिस्ट धांधली में #रीवा सबसे बड़ा उदाहरण है। एक कमरे में 1000 वोट थे, 1100 वोट निकले थे! इसकी जांच उन्होंने खुद की थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 01:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / भाजपा सांसद ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पर लगाया बड़ा आरोप, कहा- ‘उनके जमाने में एक कमरे में 1000 वोट होते थे…’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.