90 की उम्र में ‘चौथी शादी’ करने जा रहा था रिटायर्ड पटवारी, 3 पत्नियों ने रखी शर्त…

बताया जा रहा है कि तीन पत्नियों व उनके परिवारों ने संपत्ति में हिस्सा बांटने की शर्त ठोंक दी। देर शाम विवाद इतना बढ़ा कि तीसरी पत्नी के बेटे महेंद्र वर्मा ने पिता पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल रामरतन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। टीआइ मनीषा उपाध्याय ने बताया, पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।