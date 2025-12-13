‘सीएम मोहन जीजा जी हमें परमानेंट करा दो…’ संविदा कर्मचारी ने की भावुक अपील

MP News: मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले की नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एक संविदा कर्मचारी का गीत सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस गीत के जरिए उन्होंने प्रदेश के लाखों संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की सालों पुरानी मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है।



पोषण पुनर्वास केंद्र में प्रवर्तक के पद पर कार्यरत आशीष खरे ने गीत को लाखों संविदा कर्मचारियों के संघर्ष से जोड़ते हुए प्रस्तुत किया है। वीडियो के जरिए उन्होंने कहा कि इसके पहले प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी को मामा कहकर पुकारते रहे। उन्होंने कुछ मांगें पूरी की तो कुछ अधूरी रह गईं। अब रीवा से हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया को छोटी बहन ने जीजा जी कहकर संबोधित किया। तो मैं भी जीजा जी के नाम से उन्हें संबोधित करूंगा। मोहन जीजा जी तक अपनी मांगों को लेकर एक गीत प्रस्तुत करूंगा। ताकि साले-सालियों की मांग उन तक पहुंचे और वे मांगे पूरी कर दें।