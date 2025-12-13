13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

‘सीएम मोहन जीजा जी हमें परमानेंट करा दो…’ संविदा कर्मचारी ने की भावुक अपील

MP News: मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले के एक संविदा कर्मचारी ने गीत के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त की है।

less than 1 minute read
Google source verification

रीवा

image

Himanshu Singh

Dec 13, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले की नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एक संविदा कर्मचारी का गीत सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस गीत के जरिए उन्होंने प्रदेश के लाखों संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की सालों पुरानी मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है।

पोषण पुनर्वास केंद्र में प्रवर्तक के पद पर कार्यरत आशीष खरे ने गीत को लाखों संविदा कर्मचारियों के संघर्ष से जोड़ते हुए प्रस्तुत किया है। वीडियो के जरिए उन्होंने कहा कि इसके पहले प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी को मामा कहकर पुकारते रहे। उन्होंने कुछ मांगें पूरी की तो कुछ अधूरी रह गईं। अब रीवा से हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया को छोटी बहन ने जीजा जी कहकर संबोधित किया। तो मैं भी जीजा जी के नाम से उन्हें संबोधित करूंगा। मोहन जीजा जी तक अपनी मांगों को लेकर एक गीत प्रस्तुत करूंगा। ताकि साले-सालियों की मांग उन तक पहुंचे और वे मांगे पूरी कर दें।

ये है संविदा शिक्षक का गीत

करलो मोहन जीजा जी, विनती ये स्वीकार,
परमानेंट करा दो आपकी होगी जय-जयकार (2)

संविदा कलंक है ये इसको मिटाओ,
रेगुलर करा दो हमको अब न सताओ, (2)

पेंशन बीमा सब कुछ के हम भी है हकदार,
परमानेंट करा दो आपकी होगी जय-जयकार

बीमारों के बीच ही है सेवा हमारी,
जाने कब लग जाए कौन बीमारी

आयुष्मान दिलाओ गर हम हो गए बीमार,
परमानेंट करा दो आपकी, आपकी होगी जय-जयकार

गीत के जरिए पोषण पुनर्वास केंद्र के प्रवर्तक आशीष खरे ने संविदा कर्मचारियों की व्यथा को बताया है। संविदा कर्मचारी सालों से काम कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें परमानेंट नहीं किया गया है। जिस कारण वह पेंशन, बीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी मूल सुविधाओं की मांग कर रहे हैं।

बता दें कि, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग लगभग दो दशक से चली आ रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Dec 2025 08:57 pm

Published on:

13 Dec 2025 08:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / ‘सीएम मोहन जीजा जी हमें परमानेंट करा दो…’ संविदा कर्मचारी ने की भावुक अपील

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

'कलेक्टर मैडम' का बड़ा एक्शन, तहसीलदार-आरआई और प्रभारी अधिकारी को थमाया नोटिस

collector pratibha pal
रीवा

ट्रैक्टर ने बाइक सवार लोगों को कुचला, मौके पर ही मौत

rewa
रीवा

एमपी में 1 लाख रुपये के लिए पति ने पत्नी के प्राइवेट वीडियो किए वायरल

REWA
रीवा

12 मीटर चौड़ी सड़क के लिए होगा ‘भूमि अधिग्रहण’, टेंडर जारी

rewa news
रीवा

गुरु-शिष्य की मर्यादा शर्मसार, अतिथि शिक्षक पर छात्राओं से अशोभनीय व्यवहार का आरोप

PK School Rewa
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.