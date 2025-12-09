12 मीटर चौड़ी सड़क के लिए होगा ‘भूमि अधिग्रहण’, टेंडर जारी

फोटो सोर्स- Freepik
MP News: मध्यप्रदेश के रीवा शहर में चोरहटा से खैरा तक नई सड़क का निर्माण होगा। इस पुरानी सड़क को नए सिरे से बनाया जाएगा। पहले यह सड़क 7 मीटर की थी। जिसे अब बढ़ाकर 12 मीटर किया जाना है। इस मार्ग में एयरपोर्ट का एंट्री गेट भी है, जिसके चलते मार्ग का नवीनीकरण किया जाना तय हुआ है। बताते हैं कि करीब 3 किलामीटर लंबे इस मार्ग का निर्माण लगभग 9 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से होगा। इस राशि से सड़क निर्माण और भूमि अधिग्रहण की किया जाएगा।
एयरपोर्ट को ध्यान में रखते हुए चोरहटा से खैरा सड़क का विस्तार किया जा रहा है। निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। निर्माण एजेंसी द्वारा कार्यस्थल पर मशीनरी उतारी जा रही है। इस महीने से सड़क निर्माण का काम चालू हो जाएगा। एजेंसी को 24 महीने में काम पूरा करने के लिए कहा गया है।
बताया जा रहा है कि डामर की सड़क को 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। फिर सड़क के दोनों तरफ 1-1 मीटर फुटपाथ बनाया जाएगा। इस नवीन सड़क से सीधी-सिंगरौली से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने में आसानी होगी। इसी तरह, बेला से आने वाले वाहन भी इस नई सड़क में प्रवेश कर रिंग रोड होते हुए सीधे एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच जाएंगे।
इस नवीन सड़क के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भी की जा रही है। जहां शासकीय भूमि है, वहां निर्माण कार्यवाही ठेका एजेंसी है। वहीं, जहां भू-अर्जन द्वारा काम चालू कर दिया गया कार्यवाही अभी पूरी नहीं हो पाई है। वहां भू-अर्जन के लिए जिम्मेदारों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि समय पर रहते इस सड़क का निर्माण हो सके।
