12 मीटर चौड़ी सड़क के लिए होगा ‘भूमि अधिग्रहण’, टेंडर जारी

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा शहर में चोरहटा से खैरा तक नई सड़क का निर्माण होगा। इस पुरानी सड़क को नए सिरे से बनाया जाएगा। पहले यह सड़क 7 मीटर की थी। जिसे अब बढ़ाकर 12 मीटर किया जाना है। इस मार्ग में एयरपोर्ट का एंट्री गेट भी है, जिसके चलते मार्ग का नवीनीकरण किया जाना तय हुआ है। बताते हैं कि करीब 3 किलामीटर लंबे इस मार्ग का निर्माण लगभग 9 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से होगा। इस राशि से सड़क निर्माण और भूमि अधिग्रहण की किया जाएगा।