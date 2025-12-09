9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

रीवा

12 मीटर चौड़ी सड़क के लिए होगा ‘भूमि अधिग्रहण’, टेंडर जारी

MP News: मध्यप्रदेश में रीवा सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं।

रीवा

image

Himanshu Singh

Dec 09, 2025

rewa news

फोटो सोर्स- Freepik

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा शहर में चोरहटा से खैरा तक नई सड़क का निर्माण होगा। इस पुरानी सड़क को नए सिरे से बनाया जाएगा। पहले यह सड़क 7 मीटर की थी। जिसे अब बढ़ाकर 12 मीटर किया जाना है। इस मार्ग में एयरपोर्ट का एंट्री गेट भी है, जिसके चलते मार्ग का नवीनीकरण किया जाना तय हुआ है। बताते हैं कि करीब 3 किलामीटर लंबे इस मार्ग का निर्माण लगभग 9 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से होगा। इस राशि से सड़क निर्माण और भूमि अधिग्रहण की किया जाएगा।

24 महीने में काम पूरा होगा

एयरपोर्ट को ध्यान में रखते हुए चोरहटा से खैरा सड़क का विस्तार किया जा रहा है। निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। निर्माण एजेंसी द्वारा कार्यस्थल पर मशीनरी उतारी जा रही है। इस महीने से सड़क निर्माण का काम चालू हो जाएगा। एजेंसी को 24 महीने में काम पूरा करने के लिए कहा गया है।

10 मीटर चौड़ी होगी डामर की सड़क

बताया जा रहा है कि डामर की सड़क को 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। फिर सड़क के दोनों तरफ 1-1 मीटर फुटपाथ बनाया जाएगा। इस नवीन सड़क से सीधी-सिंगरौली से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने में आसानी होगी। इसी तरह, बेला से आने वाले वाहन भी इस नई सड़क में प्रवेश कर रिंग रोड होते हुए सीधे एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच जाएंगे।

भूमि अधिग्रहण का काम रूका

इस नवीन सड़क के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भी की जा रही है। जहां शासकीय भूमि है, वहां निर्माण कार्यवाही ठेका एजेंसी है। वहीं, जहां भू-अर्जन द्वारा काम चालू कर दिया गया कार्यवाही अभी पूरी नहीं हो पाई है। वहां भू-अर्जन के लिए जिम्मेदारों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि समय पर रहते इस सड़क का निर्माण हो सके।

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

