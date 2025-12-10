10 दिसंबर 2025,

बुधवार

रीवा

भीषण हादसा: बाइक सवारों को कुचलते हुए गुजरा ट्रैक्टर, महिला समेत तीन की मौत

accident: सोहागी थाने के कोनिया कला में हुआ भीषण हादसा, बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को कुचला...।

2 min read
रीवा

image

Shailendra Sharma

Dec 10, 2025

rewa

tractor runs over bike riders three killed (demo pic)

accident: मध्यप्रदेश के रीवा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है यहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सामने से आ रहे बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार तीनों लोग रोड पर गिर गए और तीनों को ट्रैक्टर कुचलते हुए निकल गया। हादसे में तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटनास्थल का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर पड़े तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा।

ट्रैक्टर ने बाइक सवार तीन लोगों को कुचला

घटना सोहागी थाने के कोनिया कला की बताई जा रही है। बाइक में सवार होकर महिला सहित तीन लोग भुनगांव से लखवार जा रहे थे। बुधवार की सांयकाल जैसे ही वे सोहागी थाने के कोनिया कला के समीप पहुंचे तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इस दौरान तीनों लोग बाइक सहित वहां गिर गए। भागने के चक्कर में चालक ने ट्रैक्टर को नहीं रोका और उसके भारी भरकम पहिये उनको कुचलते हुए निकल गए। जिससे तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस हृदय विदारक हादसे में मृत तीनों लोगों की पहचान देर रात पुलिस ने की है। इनमें सुनीता पति केमल प्रसाद आदिवासी, करन पिता धरमपाल आदिवासी निवासी लखवार, कमलेश पिता समयलाल आदिवासी निवासी भुनगांव के रूप में हुई है। तीनों आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं।

पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त किया

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो घटनास्थल पर तीनों शव क्षत विक्षत अवस्था में पड़े थे। तत्काल पुलिस ने उनको पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में शिफ्ट करवा दिया। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। कुठिला में धान खरीदी केन्द्र है जिसमें धान बिक्री के लिए ट्रैक्टर में लोड करके ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है।

Published on:

10 Dec 2025 10:02 pm

रीवा

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

