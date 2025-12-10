भीषण हादसा: बाइक सवारों को कुचलते हुए गुजरा ट्रैक्टर, महिला समेत तीन की मौत

घटना सोहागी थाने के कोनिया कला की बताई जा रही है। बाइक में सवार होकर महिला सहित तीन लोग भुनगांव से लखवार जा रहे थे। बुधवार की सांयकाल जैसे ही वे सोहागी थाने के कोनिया कला के समीप पहुंचे तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इस दौरान तीनों लोग बाइक सहित वहां गिर गए। भागने के चक्कर में चालक ने ट्रैक्टर को नहीं रोका और उसके भारी भरकम पहिये उनको कुचलते हुए निकल गए। जिससे तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस हृदय विदारक हादसे में मृत तीनों लोगों की पहचान देर रात पुलिस ने की है। इनमें सुनीता पति केमल प्रसाद आदिवासी, करन पिता धरमपाल आदिवासी निवासी लखवार, कमलेश पिता समयलाल आदिवासी निवासी भुनगांव के रूप में हुई है। तीनों आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं।