MP में 500 रुपए घूस लेते पकड़ा गया पटवारी, लोकायुक्त ने रंगे हाथ दबोचा

शनिवार को एएसपी के निर्देशन में टीम गठित की गई और ट्रैप प्लान किया गया। जैसे ही पटवारी ने 500 रुपए की रिश्वत ली, लोकायुक्त की टीम ने उसे नोटों के साथ धर दबोचा। मौके पर मौजूद स्वतंत्र सरकारी गवाहों की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की गई। आरोपी के खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं संशोधन अधिनियम 2018 के तहत केस दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। ट्रैप दल में प्रमुख रूप से निरीक्षक उपेंद्र दुबे और प्रभारी पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार शामिल थे। (MP News)