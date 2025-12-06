MP में 500 रुपए घूस लेते पकड़ा गया पटवारी, लोकायुक्त ने रंगे हाथ दबोचा

patwari arrested taking 500rs bribe by rewa Lokayukta team (Patrika.com)
MP News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई (Lokayukta action) की है। रायपुर कर्चुलियान तहसील के बरेही हल्का के पटवारी नवीन गुप्ता को लोकायुक्त टीम ने 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामला जमीन नामांतरण से जुड़ा हुआ है।
शिकायतकर्ता ने 4 दिसंबर 2025 को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में आवेदन दिया था, जिसमें बताया गया कि उसने अपनी पत्नी के नाम भूमि खरीदी है, लेकिन नामांतरण के बदले पटवारी 2000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त संभाग रीवा के प्रभारी पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार ने तुरंत सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई।
शनिवार को एएसपी के निर्देशन में टीम गठित की गई और ट्रैप प्लान किया गया। जैसे ही पटवारी ने 500 रुपए की रिश्वत ली, लोकायुक्त की टीम ने उसे नोटों के साथ धर दबोचा। मौके पर मौजूद स्वतंत्र सरकारी गवाहों की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की गई। आरोपी के खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं संशोधन अधिनियम 2018 के तहत केस दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। ट्रैप दल में प्रमुख रूप से निरीक्षक उपेंद्र दुबे और प्रभारी पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार शामिल थे। (MP News)
बड़ी खबरेंView All
रीवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग