रीवा

MP में 500 रुपए घूस लेते पकड़ा गया पटवारी, लोकायुक्त ने रंगे हाथ दबोचा

Lokayukta action: लोकायुक्त टीम ने पटवारी नवीन गुप्ता को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। पटवारी जमीन नामांतरण के लिए 2000 रुपए की घूस मांग कर रहा था घूस।

Google source verification

रीवा

image

Akash Dewani

Dec 06, 2025

Lokayukta action patwari arrested taking 500rs bribe mp news

patwari arrested taking 500rs bribe by rewa Lokayukta team (Patrika.com)

MP News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई (Lokayukta action) की है। रायपुर कर्चुलियान तहसील के बरेही हल्का के पटवारी नवीन गुप्ता को लोकायुक्त टीम ने 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामला जमीन नामांतरण से जुड़ा हुआ है।

जमीन नामांतरण के बदले पटवारी ने मांगे पैसे

शिकायतकर्ता ने 4 दिसंबर 2025 को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में आवेदन दिया था, जिसमें बताया गया कि उसने अपनी पत्नी के नाम भूमि खरीदी है, लेकिन नामांतरण के बदले पटवारी 2000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त संभाग रीवा के प्रभारी पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार ने तुरंत सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई।

लोकायुक्त ने बनाया ट्रैप प्लान

शनिवार को एएसपी के निर्देशन में टीम गठित की गई और ट्रैप प्लान किया गया। जैसे ही पटवारी ने 500 रुपए की रिश्वत ली, लोकायुक्त की टीम ने उसे नोटों के साथ धर दबोचा। मौके पर मौजूद स्वतंत्र सरकारी गवाहों की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की गई। आरोपी के खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं संशोधन अधिनियम 2018 के तहत केस दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। ट्रैप दल में प्रमुख रूप से निरीक्षक उपेंद्र दुबे और प्रभारी पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार शामिल थे। (MP News)

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Dec 2025 02:22 pm

Published on:

06 Dec 2025 02:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / MP में 500 रुपए घूस लेते पकड़ा गया पटवारी, लोकायुक्त ने रंगे हाथ दबोचा

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

