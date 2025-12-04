4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

30 मिनट तक जाम में फंसे रहे अरुणाचल के ‘राज्यपाल’, इस शहर की व्यवस्था पर उठे सवाल

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा शहर में आधे घंटे तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जाम में फंसे रहे।

less than 1 minute read
Google source verification

रीवा

image

Himanshu Singh

Dec 04, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा शहर की मौजूदा यातायात व्यवस्था की पोल एक बार फिर से खुल गई है। गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी परनाइक का काफिला किला रोड पर तकरीबन आधे घंटे फंसा रहा। प्रोटोकॉल में मौजूद वाहन हूटर बजाते रहे, मगर भीड़ को हटाने में कामयाब नहीं पाए। किसी तरह स्थानीय लोगों की मदद से रास्ते को खाली कराया गया।

बजता रहा हूटर नहीं हटी भीड़

हूटर्स बजते रहने के बावजूद भीड़ नहीं हटी। प्रोटोकॉल वाहन लगातार हॉर्न बजा रहे थे, लेकिन नगर निगम और यातायात पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने में असफल रही। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कोई सतर्कता नहीं दिखाई, जिसके चलते राज्यपाल की गाड़ी करीब आधे घंटे तक जाम में फंसी रही।

जब प्रोटोकॉल के साथ राज्यपाल का काफिला किला रोड पर पहुंचा, तब वाहनों की भीड़ और अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। रोड के किनारों पर लगी दुकानों और अतिक्रमणकारियों के कब्जे के हैं। जिसके चलते रोजाना यही स्थिति बनी रहती है।

बता दें कि, रीवा की ट्रैफिक व्यवस्था पर कोई पहली बार सवाल नहीं खड़े हुए हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का काफिला स्टेशन रोड पर फंस चुका है।

ये भी पढ़ें

क्या ‘SIR फॉर्म’ नहीं भरने से बंद हो जाएगा ‘राशन-पानी’? मंत्री के बयान से मची खलबली
सागर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Dec 2025 06:28 pm

Published on:

04 Dec 2025 06:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / 30 मिनट तक जाम में फंसे रहे अरुणाचल के ‘राज्यपाल’, इस शहर की व्यवस्था पर उठे सवाल

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में ‘मास्टर साहब’ ने स्कूल को बनाया घर! पढ़ाने की जगह फरमाते हैं आराम;VIDEO

rewa-news
रीवा

रात में कमरे में सोने गई नवविवाहिता, सुबह बिस्तर के नीचे पड़ी मिली

rewa
रीवा

एमपी में कांग्रेस के युवा नेता का ड्रग्स बेचते वीडियो आया सामने

rewa
रीवा

दिनभर PUBG खेलता था पति, पत्नी ने कहा- कुछ काम कर लो तो गला दबाकर मार डाला

Murder Case
रीवा

आउटसोर्स कर्मचारी ने खुद पर उड़ेगा पेट्रोल, दो महीने से नहीं मिला वेतन

rewa
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.