30 मिनट तक जाम में फंसे रहे अरुणाचल के ‘राज्यपाल’, इस शहर की व्यवस्था पर उठे सवाल

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा शहर की मौजूदा यातायात व्यवस्था की पोल एक बार फिर से खुल गई है। गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी परनाइक का काफिला किला रोड पर तकरीबन आधे घंटे फंसा रहा। प्रोटोकॉल में मौजूद वाहन हूटर बजाते रहे, मगर भीड़ को हटाने में कामयाब नहीं पाए। किसी तरह स्थानीय लोगों की मदद से रास्ते को खाली कराया गया।
हूटर्स बजते रहने के बावजूद भीड़ नहीं हटी। प्रोटोकॉल वाहन लगातार हॉर्न बजा रहे थे, लेकिन नगर निगम और यातायात पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने में असफल रही। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कोई सतर्कता नहीं दिखाई, जिसके चलते राज्यपाल की गाड़ी करीब आधे घंटे तक जाम में फंसी रही।
जब प्रोटोकॉल के साथ राज्यपाल का काफिला किला रोड पर पहुंचा, तब वाहनों की भीड़ और अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। रोड के किनारों पर लगी दुकानों और अतिक्रमणकारियों के कब्जे के हैं। जिसके चलते रोजाना यही स्थिति बनी रहती है।
बता दें कि, रीवा की ट्रैफिक व्यवस्था पर कोई पहली बार सवाल नहीं खड़े हुए हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का काफिला स्टेशन रोड पर फंस चुका है।
