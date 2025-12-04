एमपी में ‘मास्टर साहब’ ने स्कूल को बनाया घर! पढ़ाने की जगह फरमाते हैं आराम;VIDEO

फोटो सोर्स-पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां जवा ब्लॉक के खाझा गांव की एक स्कूल का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें शिक्षक स्कूल को ही घर बना रखा है। बच्चों को पढ़ाने की जगह मास्टर साहब स्कूल की डेस्क में आराम फरमाते नजर आए। जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और मामले की शिकायत कलेक्टर से कर दी।
दरअसल, स्थानीय निवासी प्रेमशंकर कोल ने प्रेमशंकर कोल से शिकायत दर्ज कराई है। जिसको लेकर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। शिकायत में बताया गया है कि शिक्षक दुर्गा प्रसाद जो नियमित रूप से नशे में धुत होकर स्कूल आते हैं। वह स्कूल में दिन भर सोते रहते हैं और बच्चे स्कूल के बाहर नदी के किनारे और जंगल में चले जाते हैं।
शिक्षक के दिनभर स्कूल में सोने के कारण बच्चों पर खतरा बना रहता है। संकुल केन्द्र पनवार के प्राचार्य को पहले शिकायत की गई थी। मगर, उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण रीवा में कलेक्टर से शिकायत करनी पड़ रही है। शिकायतकर्ता ने वीडियो भी सौंपा है।
दरअसल, रीवा के कुल्लू पूर्व माध्यमिक विद्यालय की हेडमास्टर पदमा शर्मा पर आरोप लगे थे कि स्कूल के क्लासरूम को बेडरूम जैसा बना रखा है। जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें कमरे के अंदर तखत,बिस्तर, कूलर, पंखा, गैस चूल्हा और कुछ निजी समान रखा हुआ था। जिसके बाद पूरे मामले पर डीपीसी विनय मिश्रा ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और कार्रवाई करने की बात कही है।
इस घटना ने शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिेए हैं। जिन स्कूलों का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा देना है, वहीं कुछ शिक्षक नियमों का गलत फायदा उठाकर उन्हें अपने आरामगाह की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
रीवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग