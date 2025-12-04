4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

एमपी में ‘मास्टर साहब’ ने स्कूल को बनाया घर! पढ़ाने की जगह फरमाते हैं आराम;VIDEO

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले में मास्टर साहब का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें वह बच्चों को पढ़ाने की जगह टांग फैलाकर खर्राटा ले रहे थे।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Himanshu Singh

Dec 04, 2025

rewa-news

फोटो सोर्स-पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां जवा ब्लॉक के खाझा गांव की एक स्कूल का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें शिक्षक स्कूल को ही घर बना रखा है। बच्चों को पढ़ाने की जगह मास्टर साहब स्कूल की डेस्क में आराम फरमाते नजर आए। जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और मामले की शिकायत कलेक्टर से कर दी।

दरअसल, स्थानीय निवासी प्रेमशंकर कोल ने प्रेमशंकर कोल से शिकायत दर्ज कराई है। जिसको लेकर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। शिकायत में बताया गया है कि शिक्षक दुर्गा प्रसाद जो नियमित रूप से नशे में धुत होकर स्कूल आते हैं। वह स्कूल में दिन भर सोते रहते हैं और बच्चे स्कूल के बाहर नदी के किनारे और जंगल में चले जाते हैं।

बच्चों की सुरक्षा पर खतरा

शिक्षक के दिनभर स्कूल में सोने के कारण बच्चों पर खतरा बना रहता है। संकुल केन्द्र पनवार के प्राचार्य को पहले शिकायत की गई थी। मगर, उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण रीवा में कलेक्टर से शिकायत करनी पड़ रही है। शिकायतकर्ता ने वीडियो भी सौंपा है।

दरअसल, रीवा के कुल्लू पूर्व माध्यमिक विद्यालय की हेडमास्टर पदमा शर्मा पर आरोप लगे थे कि स्कूल के क्लासरूम को बेडरूम जैसा बना रखा है। जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें कमरे के अंदर तखत,बिस्तर, कूलर, पंखा, गैस चूल्हा और कुछ निजी समान रखा हुआ था। जिसके बाद पूरे मामले पर डीपीसी विनय मिश्रा ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और कार्रवाई करने की बात कही है।

इस घटना ने शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिेए हैं। जिन स्कूलों का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा देना है, वहीं कुछ शिक्षक नियमों का गलत फायदा उठाकर उन्हें अपने आरामगाह की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Dec 2025 02:30 pm

Published on:

04 Dec 2025 01:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / एमपी में ‘मास्टर साहब’ ने स्कूल को बनाया घर! पढ़ाने की जगह फरमाते हैं आराम;VIDEO

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रात में कमरे में सोने गई नवविवाहिता, सुबह बिस्तर के नीचे पड़ी मिली

rewa
रीवा

एमपी में कांग्रेस के युवा नेता का ड्रग्स बेचते वीडियो आया सामने

rewa
रीवा

दिनभर PUBG खेलता था पति, पत्नी ने कहा- कुछ काम कर लो तो गला दबाकर मार डाला

Murder Case
रीवा

आउटसोर्स कर्मचारी ने खुद पर उड़ेगा पेट्रोल, दो महीने से नहीं मिला वेतन

rewa
रीवा

प्लॉट के विवाद में महिला को पीटा, एसपी से की शिकायत

rewa hindi news
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.