एमपी में ‘मास्टर साहब’ ने स्कूल को बनाया घर! पढ़ाने की जगह फरमाते हैं आराम;VIDEO

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां जवा ब्लॉक के खाझा गांव की एक स्कूल का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें शिक्षक स्कूल को ही घर बना रखा है। बच्चों को पढ़ाने की जगह मास्टर साहब स्कूल की डेस्क में आराम फरमाते नजर आए। जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और मामले की शिकायत कलेक्टर से कर दी।



दरअसल, स्थानीय निवासी प्रेमशंकर कोल ने प्रेमशंकर कोल से शिकायत दर्ज कराई है। जिसको लेकर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। शिकायत में बताया गया है कि शिक्षक दुर्गा प्रसाद जो नियमित रूप से नशे में धुत होकर स्कूल आते हैं। वह स्कूल में दिन भर सोते रहते हैं और बच्चे स्कूल के बाहर नदी के किनारे और जंगल में चले जाते हैं।