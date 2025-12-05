एमपी के RPF जवान को अंतिम दर्शन करने उमड़े हजारों लोग, हर आंख हुई नम

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा शहर में उस वक्त माहौल गमगीन हो गया। जब यहां के निवासी आरपीएफ जवान पीके मिश्रा का शव जब उनके निवास पर लाया गया, तो वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। नजदीकी परिजनों की सिसकियों और रुदन के बीच विभाग की ओर से आए पुलिसकर्मियों ने तिरंगे में लिपटे शव को सलामी दी।



दरअसल, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पदस्थ पीके मिश्रा को मंगलवार-बुधवार की रात ड्यूटी के दौरान उनके ही सहकर्मी प्रधान आरक्षक केएस लदेर ने गोली मार दी थी। मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना बुधवार को उनके परिजनों को दी गई। गुरुवार को छत्तीसगढ़ से आरपीएफ के वाहन में ही उनका शव लेकर विभागीय कर्मचारी रीवा आए। उनके निवास पर परिजनों के साथ ही अन्य लोगों की भीड़ जमा हो गई।