बड़ा झटका…रीवा-भोपाल के बीच फ्लाइट बंद, अब ट्रेन से करना होगा सफर

MP News: मध्यप्रदेश के विंध्यवासियों को बड़ा झटका लगा है। रीवा एयरपोर्ट बनने के बाद रीवा से उड़ानों की बढ़ती संख्या ने विध्य क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत थी लेकिन अब झटका लगा है। रीवा से भोपाल के बीच चलने वाली फ्लाईबिग की फ्लाइट बंद हो गई है।
बताया जा रहा है कि करीब दो महीने से यह सेवा लडखड़ा रही थी। कंपनी की वेबसाइट पर फ्लाइट का शेड्यूल होने के बाद भी बुकिंग बंद कर दी गई थी। इसकी शुरुआत भोपाल से रीवा, खजुराहो, चित्रकूट आदि का फेरा लगाने के लिए हुई थी। दावा किया गया था कि यह लखनऊ भी जाएगी लेकिन कुछ ही महीने के बाद यह सेवा हांफने लगी। अन्य जगहों के लिए फेरा बंद था लेकिन रीवा से भोपाल के बीच हवाई सेवा चल रही थी।
कंपनी में कुछ आंतरिक बदलावों की वजह से यह सेवा बाधित हुई है। हालांकि, इसका खुलासा न तो कंपनी न ही की ओर से किया गया है और एयरपोर्ट अथारिटी की ओर से किया गया। रीवा से भोपाल के बीच बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। ट्रेन में अधिक समय लगने की वजह से लोग हवाई यात्रा का ही उपयोग कर रहे थे। क्षेत्र के नेता, व्यापारी एवं अन्य प्रोफेशनल इसी से आवाजाही कर रहे थे लेकिन अब इसके बंद होने से ट्रेन ही सहारा बची है।
रीवा एयरपोर्ट से एक और फ्लाइट 22 दिसंबर से संचालित होगी। इंडिगो एयरलाइंस की यह नियमित सेवा होगी। यह फ्लाइट इंदौर से सुबह 11:30 बजे रवाना होगी और रीवा एयरपोर्ट आगमन 13:15 बजे का है। करीब बीस मिनट रुकने के बाद दोपहर 13:35 बजे प्रस्थान कर इंदौर 15:25 बजे पहुंचेगी। रीवा से भोपाल फ्लाइट में इंदौर जाने वाले यात्री भी रहते हैं।
