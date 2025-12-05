5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

बड़ा झटका…रीवा-भोपाल के बीच फ्लाइट बंद, अब ट्रेन से करना होगा सफर

MP News: रीवा-भोपाल के बीच चलने वाली फ्लाइट बंद हो गई। जिसके कारण विंध्यवासियों को बड़ा झटका लगा है।

less than 1 minute read
Google source verification

रीवा

image

Himanshu Singh

Dec 05, 2025

mp news

फोटो सोर्स- फ्लाइबिग ऑफिशियल

MP News: मध्यप्रदेश के विंध्यवासियों को बड़ा झटका लगा है। रीवा एयरपोर्ट बनने के बाद रीवा से उड़ानों की बढ़ती संख्या ने विध्य क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत थी लेकिन अब झटका लगा है। रीवा से भोपाल के बीच चलने वाली फ्लाईबिग की फ्लाइट बंद हो गई है।

बताया जा रहा है कि करीब दो महीने से यह सेवा लडखड़ा रही थी। कंपनी की वेबसाइट पर फ्लाइट का शेड्यूल होने के बाद भी बुकिंग बंद कर दी गई थी। इसकी शुरुआत भोपाल से रीवा, खजुराहो, चित्रकूट आदि का फेरा लगाने के लिए हुई थी। दावा किया गया था कि यह लखनऊ भी जाएगी लेकिन कुछ ही महीने के बाद यह सेवा हांफने लगी। अन्य जगहों के लिए फेरा बंद था लेकिन रीवा से भोपाल के बीच हवाई सेवा चल रही थी।

कारण का खुलासा नहीं हो पाया

कंपनी में कुछ आंतरिक बदलावों की वजह से यह सेवा बाधित हुई है। हालांकि, इसका खुलासा न तो कंपनी न ही की ओर से किया गया है और एयरपोर्ट अथारिटी की ओर से किया गया। रीवा से भोपाल के बीच बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। ट्रेन में अधिक समय लगने की वजह से लोग हवाई यात्रा का ही उपयोग कर रहे थे। क्षेत्र के नेता, व्यापारी एवं अन्य प्रोफेशनल इसी से आवाजाही कर रहे थे लेकिन अब इसके बंद होने से ट्रेन ही सहारा बची है।

22 से इंदौर के लिए चलेगी फ्लाइट

रीवा एयरपोर्ट से एक और फ्लाइट 22 दिसंबर से संचालित होगी। इंडिगो एयरलाइंस की यह नियमित सेवा होगी। यह फ्लाइट इंदौर से सुबह 11:30 बजे रवाना होगी और रीवा एयरपोर्ट आगमन 13:15 बजे का है। करीब बीस मिनट रुकने के बाद दोपहर 13:35 बजे प्रस्थान कर इंदौर 15:25 बजे पहुंचेगी। रीवा से भोपाल फ्लाइट में इंदौर जाने वाले यात्री भी रहते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 03:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / बड़ा झटका…रीवा-भोपाल के बीच फ्लाइट बंद, अब ट्रेन से करना होगा सफर

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के RPF जवान को अंतिम दर्शन करने उमड़े हजारों लोग, हर आंख हुई नम

rewa news
रीवा

30 मिनट तक जाम में फंसे रहे अरुणाचल के ‘राज्यपाल’, इस शहर की व्यवस्था पर उठे सवाल

रीवा

एमपी में ‘मास्टर साहब’ ने स्कूल को बनाया घर! पढ़ाने की जगह फरमाते हैं आराम;VIDEO

rewa-news
रीवा

रात में कमरे में सोने गई नवविवाहिता, सुबह बिस्तर के नीचे पड़ी मिली

rewa
रीवा

एमपी में कांग्रेस के युवा नेता का ड्रग्स बेचते वीडियो आया सामने

rewa
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.