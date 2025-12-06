गुरु-शिष्य की मर्यादा शर्मसार, अतिथि शिक्षक पर छात्राओं से अशोभनीय व्यवहार का आरोप

PK School Rewa
mp news: मध्यप्रदेश के रीवा शहर के सांदीपनि प्रवीण कुमारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षक पर छात्राओं के साथ अशोभनीय व्यवहार का आरोप लगा है। शनिवार को छात्राओं के अभिभावक पहुंचे और अतिथि शिक्षक की शिकायत की तो बवाल मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विद्यालय प्रबंधन ने उक्त अतिथि शिक्षक को बाहर निकाल दिया है। बताया जा रहा है जिस शिक्षक पर आरोप लगे हैं उस पर एक साल पहले भी इसी तरह के आरोप लगे थे।
पीके स्कूल में पदस्थ संगीत शिक्षक द्वारा यहां अध्ययनरत छात्राओं के साथ अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा था। संगीत सिखाने के नाम पर उनके द्वारा कई बार गुरु की मर्यादा लांघकर व्यवहार किया जाता था। विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं ने लोकलाज के डर से इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। जब शिक्षक की हरकतें नहीं रुकीं तो उन्होंने घर में अभिभावकों को बताया। पूरे मामले की जानकारी लगते ही शनिवार को अभिभावक विद्यालय पहुंच गए और शिक्षक की उक्त हरकत की जानकारी प्राचार्य को देकर कार्रवाई की मांग की। तत्काल विद्यालय प्रबंधन ने अतिथि शिक्षक को बुलवाकर पूरे मामले की जानकारी ली। अभिभावक कार्रवाई की मांग कर रहे थे जिस पर विद्यालय प्रबंधन ने अतिथि शिक्षक से इस्तीफा लेकर उनको बाहर कर दिया है। इसके साथ ही अभिभावकों को भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया है।
बताया गया है कि उक्त शिक्षक पर इससे पूर्व भी छात्राओं के साथ अशोभनीय व्यवहार के आरोप लग चुके हैं। करीब साल भर पूर्व भी इस तरह की शिकायत छात्राओं ने की थी जिस पर शिक्षक को छात्राओं के साथ भविष्य में ऐसा व्यवहार नहीं करने की हिदायत दी गई थी। अब एक साल बाद फिर से शिक्षक पर इस तरह के आरोप लगे जिस पर विद्यालय प्रबंधन ने तत्काल एक्शन लेते हुए शिक्षक को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वरुणेन्द्र प्रताप सिंह, प्राचार्य संदीपनी पीके स्कूल ने बताया कि शिकायत के बाद शिक्षक को बाहर कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
