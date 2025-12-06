गुरु-शिष्य की मर्यादा शर्मसार, अतिथि शिक्षक पर छात्राओं से अशोभनीय व्यवहार का आरोप

पीके स्कूल में पदस्थ संगीत शिक्षक द्वारा यहां अध्ययनरत छात्राओं के साथ अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा था। संगीत सिखाने के नाम पर उनके द्वारा कई बार गुरु की मर्यादा लांघकर व्यवहार किया जाता था। विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं ने लोकलाज के डर से इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। जब शिक्षक की हरकतें नहीं रुकीं तो उन्होंने घर में अभिभावकों को बताया। पूरे मामले की जानकारी लगते ही शनिवार को अभिभावक विद्यालय पहुंच गए और शिक्षक की उक्त हरकत की जानकारी प्राचार्य को देकर कार्रवाई की मांग की। तत्काल विद्यालय प्रबंधन ने अतिथि शिक्षक को बुलवाकर पूरे मामले की जानकारी ली। अभिभावक कार्रवाई की मांग कर रहे थे जिस पर विद्यालय प्रबंधन ने अतिथि शिक्षक से इस्तीफा लेकर उनको बाहर कर दिया है। इसके साथ ही अभिभावकों को भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया है।