रीवा

‘कलेक्टर मैडम’ का बड़ा एक्शन, तहसीलदार-आरआई और प्रभारी अधिकारी को थमाया नोटिस

mp news: कलेक्टर मैडम ने नजूल शाखा का किया औचक निरीक्षण, रीडर को लगाई जमकर फटकार, तहसीलदार-आरआई और प्रभारी अधिकारी को थमाया नोटिस...।

2 min read
Google source verification

रीवा

Shailendra Sharma

Dec 12, 2025

mp news: मध्यप्रदेश के रीवा में कलेक्टर प्रतिभा पाल 'नायक' अवतार में नजर आईं। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने नजूल शाखा का औचक निरीक्षण किया और दर्ज प्रकरणों व निराकृत प्रकरणों की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर ने सही जानकारी न दे पाने और फाइलें उपलब्ध न करा पाने के कारण जहां रीडर को जमकर फटकार लगाई और उसके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए। तो वहीं तहसीलदार-आरआई और प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए।

एक्शन में कलेक्टर मैडम

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट की नजूल शाखा का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने दर्ज प्रकरणों तथा निराकृत प्रकरणों की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि नजूल नवीनीकरण तथा एनओसी के प्रकरण तत्काल निराकृत करें। नामांतरण के भी सभी प्रकरण तय समय सीमा में निराकृत करें। कार्यालय की नस्तियों तथा अभिलेखों को वर्ष के अनुसार व्यवस्थित रखें। पुराने दस्तावेज रिकार्ड रूम में जमा कराएं। इस दौरान कलेक्टर ने प्रकरणों की सही जानकारी न देने तथा फाइलें उपलब्ध न कराने पर रीडर को कड़ी फटकार लगाई। कलेक्टर ने लापरवाह रीडर के विरूद्ध विभागीय जांच के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रभारी अधिकारी नजूल शाखा, तहसीलदार नजूल तथा राजस्व निरीक्षकों को भी कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि नजूल भूमि आवंटन के सभी लंबित प्रकरण निराकृत करें। इनमें भू भाटक की राशि जमा कराएं।

धान का भुगतान दो दिन में करने के निर्देश

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बाणसागर सभागार में जिला उपार्जन समिति की बैठक भी ली। बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि उपार्जित धान का भुगतान किसानों को समय पर किया जाए। खरीदी केन्द्र से धान का सुरक्षित भण्डारण कर स्वीकृति पत्रक तत्काल जारी करें। कलेक्टर ने आगामी दो दिनों में उपार्जित धान की राशि का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि खरीदी केन्द्रों से धान का परिवहन में देरी न हो और परिवहनकर्ता सुरक्षित भण्डारण सुनिश्चित करें। धान परिवहन में लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

