वॉशरूम को गंदा देख भड़के एमपी के डिप्टी सीएम, फिर सामने खड़े होकर कराई सफाई

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने उन्हें सुझाव दिया कि कचरे का डिब्बा बाहर रखवाया जाए। ताकि कोई भी कचरा फेंकने आए तो वह कचरा डस्टबिन में फेंके। जिस पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से तर्क दिया गया कि लोग डस्टबिन ही तोड़ देते हैं। जिस पर शुक्ला ने कहा कि जितनी बार तोड़े, उतनी बार नई लगा दो। कोई दिक्तत वाली बात ही नहीं है।

