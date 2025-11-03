वॉशरूम को गंदा देख भड़के एमपी के डिप्टी सीएम, फिर सामने खड़े होकर कराई सफाई

MP News: मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सोमवार को रीवा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरिया का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन को डिप्टी सीएम के आने की जानकारी लगी। जिसके बाद प्रबंधन ने फौरन गंदे पड़े शौचालयों की सफाई शुरु करवाई।
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के आने के बाद अस्पताल प्रबंधन साफ-सफाई के कार्य में जुट गया। उसी दौरान राजेंद्र शुक्ला पहुंच गए और गंदगी देखकर भड़क उठे। जिस पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से तर्क दिया गया कि कुछ लोग वॉशरूम में कचरा फेंक देते हैं। जिसके कारण जल निकासी बंद हो जाती है और पानी बहकर बाहर आने लगता है।
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने उन्हें सुझाव दिया कि कचरे का डिब्बा बाहर रखवाया जाए। ताकि कोई भी कचरा फेंकने आए तो वह कचरा डस्टबिन में फेंके। जिस पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से तर्क दिया गया कि लोग डस्टबिन ही तोड़ देते हैं। जिस पर शुक्ला ने कहा कि जितनी बार तोड़े, उतनी बार नई लगा दो। कोई दिक्तत वाली बात ही नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
रीवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग