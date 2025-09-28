एमपी के इस जिले में सड़क से अतिक्रमण हटाया, जाम की समस्या से मिलेगी राहत

MP News: मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले के हनुमना-सीधी मार्ग पर यातायात पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया है। यहां पर दुकानें लगने के कारण अक्सर जाम की समस्या बनी रहती थी। जिसके कारण यातायात प्रभावित होता था।



रविवार को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सड़कों से दुकानें और ठेलों को हटवाया। पुलिस के द्वारा दुकानदारों को समझाइश दी गई कि वह अपनी दुकान सड़क किनारे की पटरियों पर लगाएं। ताकि इसके कारण मुख्य मार्ग जाम की स्थिति न बने।