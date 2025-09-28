Patrika LogoSwitch to English

एमपी के इस जिले में सड़क से अतिक्रमण हटाया, जाम की समस्या से मिलेगी राहत

MP News: मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले में रविवार को अतिक्रमण हटाया गया।

रीवा

Himanshu Singh

Sep 28, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले के हनुमना-सीधी मार्ग पर यातायात पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया है। यहां पर दुकानें लगने के कारण अक्सर जाम की समस्या बनी रहती थी। जिसके कारण यातायात प्रभावित होता था।

रविवार को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सड़कों से दुकानें और ठेलों को हटवाया। पुलिस के द्वारा दुकानदारों को समझाइश दी गई कि वह अपनी दुकान सड़क किनारे की पटरियों पर लगाएं। ताकि इसके कारण मुख्य मार्ग जाम की स्थिति न बने।

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों की चेतवानी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर भविष्य में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद हनुमना-सीधी मार्ग पर जाम की समस्या पर नियंत्रण पाने की उम्मीद की जा रही है।

28 Sept 2025 06:10 pm

