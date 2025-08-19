Patrika LogoSwitch to English

रीवा

गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा प्रेमी फिर घर में जमा हो गया पूरा गांव..

mp news: सोशल मीडिया के जरिए हुई दोस्ती और फिर प्यार, प्रेमिका से मिलने घर पहुंचा प्रेमी तो लड़की के परिजन ने पकड़कर बांधकर घंटों तक पीटा...।

रीवा

Shailendra Sharma

Aug 19, 2025

mauganj
family caught lover who came to meet girlfriend and beat him up (file photo)

mp news: मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले के एक गांव में एक युवक को करीब 13 घंटे तक बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें युवक के हाथ बांधकर उस पर लाठियां बरसाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पीड़ित युवक रीवा जिले का रहने वाला है जो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था लेकिन वहां लड़की के परिजन ने उसे पकड़ लिया।

प्रेमिका से मिलने उसके घर आया था प्रेमी

जानकारी के अनुसार रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक की सोशल मीडिया के जरिए मऊगंज जिले के एक गांव की युवती से दोस्ती हुई थी। दोस्ती प्यार में बदल गई और 17 अगस्त को प्रेमिका से मिलने के लिए युवक उसके गांव ज पहुंचा। प्रेमी युवक प्रेमिका के घर में पहुंचा तो उसके परिवारवालों को भनक लग गई। इसके बाद लड़की के परिजन ने प्रेमी युवक को पकड़ लिया और घर में बंधक बना लिया।

करीब 13 घंटे तक बनाया बंधक

लड़की के परिजन ने युवक को पकड़कर उसे घर में ही बंधक बना लिया और करीब 13 घंटे तक बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट करते रहे। रविवार सुबह जब गांव के लोग जमा होने लगे तो लड़की के परिजन युवक को लेकर पुलिस चौकी पहुंचे और युवक पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसे पुलिस के हवाले किया। लेकिन लड़के ने पुलिस को सबूत दिखाकर चोरी के आरोपों को निराधार कर दिया।

लड़के ने दिखाई मोबाइल चैटिंग

जब लड़की के परिजन ने युवक पर चोरी का आरोप लगाया तो उसने अपने मोबाइल पर लड़की के साथ हुई चैटिंग के मैसेज पुलिस को दिखाए जिससे चोरी के आरोप निराधार साबित हुए। इसके बाद युवक ने चोट के निशान भी दिखाए। आरोप है कि तब पुलिस चौकी में ही दोनों पक्षों में समझौते से जैसे हालत बन गए जिसके कारण पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। अब जब युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है तो पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है।

Published on:

19 Aug 2025 06:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा प्रेमी फिर घर में जमा हो गया पूरा गांव..

