गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा प्रेमी फिर घर में जमा हो गया पूरा गांव..

जब लड़की के परिजन ने युवक पर चोरी का आरोप लगाया तो उसने अपने मोबाइल पर लड़की के साथ हुई चैटिंग के मैसेज पुलिस को दिखाए जिससे चोरी के आरोप निराधार साबित हुए। इसके बाद युवक ने चोट के निशान भी दिखाए। आरोप है कि तब पुलिस चौकी में ही दोनों पक्षों में समझौते से जैसे हालत बन गए जिसके कारण पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। अब जब युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है तो पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है।