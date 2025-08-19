‘मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है, आई लव यू बच्चा’ कहकर महिला ने दी जान, बनाए 5 वीडियो…

बीनू ने लापता होने से पहले मोबाइल से 5 वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए थे। इन वीडियो वो बोलती दिख रही है कि ' बच्चा मम्मा तुम्हें बहुत प्यार करती है, तू ही मेरी जिंदगी है, मम्मा को बस तू चाहिए और कोई नहीं। लेकिन तुझे ही मुझसे इन लोगों ने अलग कर दिया। जब तू ही मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं ऐसे जीकर क्या करूंगी। तेरी मम्मा तुझे बहुत प्यार करती है। आई लव यू बेटा। आई मिस यू। इसके साथ ही अन्य वीडियो में उसने पति व ससुरालवालों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। एक वीडियो में बीनू ने ये भी कहा है कि वो चाहती है कि उसका बेटा अपने नाना-नानी और छोटे मामा के पास रहे।'