शिवपुरी

‘मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है, आई लव यू बच्चा’ कहकर महिला ने दी जान, बनाए 5 वीडियो…

mp news: सुसाइड करने से पहले महिला ने 5 वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले जिनमें बच्चे के बिना रह पाने की बात कहते हुए पति व ससुरालवालों के कारण जान देने की बात कही है...।

शिवपुरी

Shailendra Sharma

Aug 19, 2025

mother committed suicide posted 5 video before death

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी में एक 24 साल की महिला ने खुदकुशी कर ली। महिला सोमवार से लापता थी और मंगलवार को उसका शव एक क्रेशर के गड्ढे में भरे पानी से बरामद किया है। महिला ने लापता अपने मोबाइल से 5 वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे जिनमें उसने अपने बेटे से बेहद प्यार करने के साथ ही पति व ससुरालवालों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

5 साल पहले राजस्थान में हुई थी शादी

शिवपुरी के पोहरी के परीक्षा क्रेशल के गड्ढे से महिला का शव पुलिस ने बरामद किया है। महिला की शिनाख्त 24 साल की बीनू यादव के तौर पर हुई है। परिजन के मुताबिक बीनू की शादी करीब 5 साल पहले राजस्थाक के कस्बा के रहने वाले प्रशांत यादव से हुई थी। उसका एक तीन साल का बेटा सम्राट यादव है। जो फिलहाल ससुरालवालों के पास है। परिजन ने बताया कि बीनू को ससुरालवाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और 29 जुलाई को उसे घर से निकाल दिया था और बेटे सम्राट को अपने साथ रख लिया था। बीनू मायके में रह रही थी लेकिन बेटे के पास न होने के कारण बेहद दुखी थी।

सुसाइड से पहले बनाए 5 वीडियो

बीनू ने लापता होने से पहले मोबाइल से 5 वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए थे। इन वीडियो वो बोलती दिख रही है कि ' बच्चा मम्मा तुम्हें बहुत प्यार करती है, तू ही मेरी जिंदगी है, मम्मा को बस तू चाहिए और कोई नहीं। लेकिन तुझे ही मुझसे इन लोगों ने अलग कर दिया। जब तू ही मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं ऐसे जीकर क्या करूंगी। तेरी मम्मा तुझे बहुत प्यार करती है। आई लव यू बेटा। आई मिस यू। इसके साथ ही अन्य वीडियो में उसने पति व ससुरालवालों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। एक वीडियो में बीनू ने ये भी कहा है कि वो चाहती है कि उसका बेटा अपने नाना-नानी और छोटे मामा के पास रहे।'

Published on:

19 Aug 2025 04:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / ‘मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है, आई लव यू बच्चा’ कहकर महिला ने दी जान, बनाए 5 वीडियो…

