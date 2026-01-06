महाआर्यमन सिंधिया ने शादी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- सोच समझकर…

दौरे के दूसरे दिन महाआर्यमन सिंधिया सुबह करीब 10.30 बजे माधवराव सिंधिया खेल परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने शिवपुरी में आयोजित 69वीं महिला अंडर-19 क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले रही खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने खुद बैट थामकर क्रिकेट खेला और खिलाडियों के साथ अभ्यास किया। एमपीसीए अध्यक्ष के रूप में महाआर्यमन सिंधिया ने बताया कि मध्यप्रदेश में क्रिकेट को मजबूत करने के लिए बीते तीन महीनों से लगातार बैठकों के बाद एक ठोस कार्ययोजना तैयार की गई है।