महाआर्यमन सिंधिया ने शादी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- सोच समझकर…

MPCA president Mahaaryaman Scindia on marriage (फोटो- महाआर्यमन सिंधिया फेसबुक फैनपेज)
Mahaaryaman Scindia on marriage: मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) के अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया सोमवार को शिवपुरी में खेल स्टेडियम में महिला खिलाड़ियों से संवाद करने के लिए पहुंचे। इससे पूर्व रविवार रात को भी महाआर्यमन ने युवाओं से सीधा संवाद किया था। इस दौरान महाआर्यमन ने एक सवाल के जवाब पर कहा कि 'शादी जीवन का एक बड़ा फैसला होता है। इसलिए इस निर्णय को सोच समझकर लेना चाहिए।' सिंधिया ने महिला क्रिकेटरों से संवाद कर उनका लाइव मैच देखा। (MP News)
दौरे के दूसरे दिन महाआर्यमन सिंधिया सुबह करीब 10.30 बजे माधवराव सिंधिया खेल परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने शिवपुरी में आयोजित 69वीं महिला अंडर-19 क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले रही खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने खुद बैट थामकर क्रिकेट खेला और खिलाडियों के साथ अभ्यास किया। एमपीसीए अध्यक्ष के रूप में महाआर्यमन सिंधिया ने बताया कि मध्यप्रदेश में क्रिकेट को मजबूत करने के लिए बीते तीन महीनों से लगातार बैठकों के बाद एक ठोस कार्ययोजना तैयार की गई है।
पहले चरण में डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट स्तर की प्रतियोगिताओं का विस्तार किया जाएगा और स्काउटिंग सिस्टम को मजबूत करेंगे। दूसरे चरण में हर डिविजन में बेहतर क्रिकेट एकेडमी और कोचिंग व्यवस्था विकसित की जाएगी, ताकि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान शुरुआती स्तर पर हो सके। तीसरे चरण में खिलाड़ियों के प्रदर्शन से जुड़ा पूरा डेटा जिसमें रन, विकेट, फील्डिंग सहित पूरे प्रदर्शन का रिकोर्ड तैयार कर चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा।
महाआर्यमन सिंधिया ने बताया कि एमपीसीए जल्द ही एमपीएल एकेडमी (MPL academies) शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए फ्रेंचाइजी ऑनर्स की तलाश की जा रही है। प्रदेश के बड़े शहरों में एकेडमी खोलकर बच्चों को आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा, जो अब तक डिविजन से नहीं जुड़े हैं। इससे उन्हें एमपीएल होते हुए आईपीएल तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। (MP News)
